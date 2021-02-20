Зеленський провів нараду про реінтеграцію окупованих територій і Україну в НАТО

Президент Володимир Зеленський у день пам’яті героїв Небесної Сотні провів нараду про реінтеграцію окупованих територій і зміцнення української армії до стандартів НАТО.

Джерело: Офіс президента

Деталі: На нараді під головування Зеленського говорили про стратегію реінтеграції окупованих територій та розбудову потужної системи нацбезпеки і оборони.

Зокрема, йшлося про безпечну реінтеграцію окупованих територій.

Процес якої включатиме поновлення переговорів про деокупацію Криму на міжнародній арені, реінтеграцію дітей і молоді, механізми вирішення житлових проблем, інформаційний суверенітет, доступу до адмінпослуг для мешканців окупованих територій.

Також обговорювали зміцнення української армії, яка функціонуватиме відповідно до принципів, норм і стандартів держав – членів НАТО.

Зеленський доручив міністру оборони Андрію Тарану скласти план комплектації ЗСУ зразками нової та якісно відремонтованої техніки та розбудови професійної армії.

Також президент говорив про забезпечення всіх військовослужбовців ЗСУ високою зарплатнею та житлом.

Зеленський також доручив збільшити частку оборонного замовлення, покращити менеджмент у цій сфері і надати план розвитку космічної галузі.