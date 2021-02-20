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Британія виділить гроші на підтримку українців з Криму

Субота, 20 лютого 2021, 17:20
ФОТО ЄВГЕНА КРАВСА

Велика Британія виділить 168 тис. фунтів стерлінгів на реалізацію проєкту з покращення життя українців в окупованому Криму.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві МЗС Британії з нагоди сьомої річниці незаконної анексії Криму.

"З нагоди сьомої річниці незаконної анексії Велика Британія оголошує про фінансування нового проєкту з покращення доступу до життєво важливих послуг для українців, які проживають у Криму. Британія внесе 168 000 фунтів стерлінгів у цей проєкт, який допоможе місцевій владі Херсонської області допомогти тим, хто намагається відвідати лікарні або подати документи на український паспорт" йдеться у заяві.

У Лондоні також привітали міжнародну платформу щодо Криму, яка об'єднає міжнародну спільноту для підтримки повернення Криму Україні.

"Росія намагається приховати свої порушення прав людини, перешкоджаючи доступу міжнародних спостерігачів до Криму. Але ми будемо тісно співпрацювати з ООН та міжнародними партнерами, щоб забезпечити відповідальність Росії" - заявив глава МЗС Британії Домінік Рааб.

Також Британія закликала Росію негайно звільнити всіх українських політичних в'язнів, які утримуються в Криму та Росії.

У відомстві нагадали, що Британія внесла майже 700 000 фунтів стерлінгів у Моніторингову місію ООН з прав людини, яка здійснює моніторинг та документування порушень прав людини на півострові, а також надає експертизу з прав людини для просування права на справедливий суд для політичних в'язнів у Криму.

Теми: окупаціяКримВелика Британія


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