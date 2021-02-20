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Снігопади та сильні морози відступають

Субота, 20 лютого 2021, 20:34

В Україні найближчими днями значних опадів не очікується, денна температура повітря від нуля до +5° за Цельсієм.

Джерело: Укрінформ з посиланням на Український гідрометцентр

Деталі: На Лівобережжі країни у неділю місцями невеликий сніг, на решті території без опадів. На дорогах місцями ожеледиця, на Правобережжі подекуди туман. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі до 5° морозу, на Прикарпатті, у східних та Сумській областях 5-10° морозу; вдень від 0° до 5° тепла, на Закарпатті 4-9° тепла.

У Києві в неділю хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий сніг, вдень без опадів. На дорогах можлива ожеледиця. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.

 

У понеділок та вівторок 22-23 лютого мінлива хмарність. Без опадів, лише у східній частині місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця, на Правобережжі місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу (на Прикарпатті, 23 лютого також у східних та Сумській області від 7 до 12° морозу); вдень 0-5° тепла, у південно-західній частині 6-11° тепла, 23 лютого на Лівобережжі 1-6° морозу.

У середині тижня можливі несуттєві опади, різких стрибків температури не очікується.

Теми: погода


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