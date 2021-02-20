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На Львівщині внаслідок вибуху гранати загинули люди

Субота, 20 лютого 2021, 21:30

У суботу в Дрогобичі ручна граната вибухнула в руках чоловіка, через що він та його знайомий загинули, і ще одна жінка у важкому стані опинилася в лікарні.

Джерело: заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Facebook

Пряма мова: "Годину тому на Львівщіні, в місті Дрогобич сталась трагедія. Чоловік з жінкою прийшов на зустріч до своїх знайомих. Під час спілкування чоловік дістав ручну гранату, яка вибухнула в його руках. Обидва чоловіки загинули на місці".

Деталі: За його словами, також від вибуху постраждала жінка, вона у вкрай важкому стані з множинними осколковими пораненнями госпіталізована до лікарні. Він додав до свого повідомлення відео вибуху.

Геращенко нагадав, що протягом минулого року Націнальна поліція вилучила в громадян 4400 ручних гранат та 259 гранатометів.

Українська правда
Теми: вибухЛьвівщинаМВС


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