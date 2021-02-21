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Ілон Маск вважає поточний курс криптовалют завищеним

Неділя, 21 лютого 2021, 02:36
Ілон Маск вважає поточний курс криптовалют завищеним

Засновник і глава Tesla Inc. Ілон Маск вважає курс криптовалют, зокрема біткоїна та ефіру, завищеним.

Джерело: Маск в Twitter

Пряма мова: "Гроші - це всього лише дані, які дозволяють нам уникнути незручностей бартеру. Ці дані, як і всі дані, схильні до затримок і помилок. Система буде розвиватися до того, що мінімізує і те, й інше. Тому я вважаю курс біткоїну й етера завищеними".

Деталі: Згідно з даними криптовалютної біржі Coindesk, станом на 3:20 21 лютого вартість одного біткоїна становить $55 995, а ефіру $1923.

 
Котирування Bitcoin за добу

Що передувало: 9 лютого стало відомо, що компанія Ілона Маска Tesla купила криптовалюти Bitcoin на 1,5 млрд доларів. Тоді це викликало зростання ціни крипти, яка незабаром встановлювала новий рекорд.

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Теми: Ілон Маск
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