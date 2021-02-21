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Трамп пояснив, чому не повернеться в Twitter, де його навічно заблокували

Неділя, 21 лютого 2021, 04:17

Адміністрація Twitter ще 10 лютого повідомила, що більш ніколи не дозволить колишньому президенту США Дональду Трампу користуватися соцмережею, однак вже після цього Трамп заявив, що сам не хоче повертатися на Twitter, бо "він став дуже нудним".

Джерело: Трамп в інтерв'ю Newsmax

Пряма мова: "Якщо подивитися на те, що коїться у Twitter, то, як на мене, він став дуже нудним й мільйони людей покидають платформу. Вони йдуть, оскільки він вже не той. Ми не хочемо повертатися на Twitter".

Деталі: Трамп додав, що обмірковує можливість запуску власного сайту або створення своєї сторінки в іншій соцмережі.

Що передувало: 10 лютого в соціальній мережі Twitter повідомили, що більш ніколи не дозволить колишньому президенту США Дональду Трампа користуватися її платформою - навіть якщо він знову буде балотуватися на пост президента.

Нагадаємо: Twitter став першою соціальною мережею, яка вирішила назавжди заблокувати аккаунт Трампа після штурму Капітолію 6 січня.

Пізніше Twitter призупинив роботу понад 70 000 акаунтів за просування теорії змови QAnon.

У ЄС розкритикували соцмережу за блокуванням акаунта Трампа у Twitter "без виправданого і демократичного контролю".

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Теми: СШАТрамп


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