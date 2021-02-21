Трамп готує промову щодо майбутнього Республіканської партії – Reuters

Джерело агентства Reuters повідомляє, що колишній президент США Дональд Трамп виступить на Конференції консервативних політичних дій (CPAC), де розповість про майбутнє Республіканської партії.

Джерело: Reuters

Деталі: У своєму першому публічному виступі після відходу з Білого дому "він буде говорити про майбутнє Республіканської партії і консервативного руху".

CPAC пройде в Орландо, штат Флорида з 25 по 28 лютого. Виступ Трампа заплановано на останній день зустрічі.