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У США літак після зльоту почав розвалюватися, проте пілоти змогли його посадити

Неділя, 21 лютого 2021, 05:27
У США літак після зльоту почав розвалюватися, проте пілоти змогли його посадити

В американському міста Брумфілд, штат Колорадо на приватні житлові будинки впали уламки двигуна літака Boeing 777.

Джерело: CNN

Деталі: Літак авіакомпанії United Airlines ввечері 20 лютого вилетів із Денвера та прямував на Гонолулу, Гаваї, але відразу після зльоту в нього загорівся правий двигун, через що деякі його частини відпали в повітрі.

Федеральне управління цивільної авіації США повідомило, що літак успішно повернувся в аеропорт Денвера. На борту знаходилося 241 людина.

Поліція штату попросила місцевих жителів при виявленні уламків не чіпати їх, а телефонувати до поліції.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАавіа
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