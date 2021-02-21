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У США уламки літака Boeing 777 впали на будинок

Неділя, 21 лютого 2021, 06:27

В американському міста Брумфілд, штат Колорадо на приватні житлові будинки впали уламки двигуна літака Boeing 777.

Джерело: CNN

Деталі: Літак авіакомпанії United Airlines ввечері 20 лютого вилетів із Денвера та прямував на Гонолулу, Гаваї, але відразу після зльоту в нього загорівся правий двигун, через що деякі його частини відпали в повітрі.

Федеральне управління цивільної авіації США повідомило, що літак успішно повернувся в аеропорт Денвера. На борту знаходилося 241 людина.

Поліція штату попросила місцевих жителів при виявленні уламків не чіпати їх, а телефонувати до поліції.

Теми: СШАавіа


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