В американському міста Брумфілд, штат Колорадо на приватні житлові будинки впали уламки двигуна літака Boeing 777.

Джерело: CNN

Деталі: Літак авіакомпанії United Airlines ввечері 20 лютого вилетів із Денвера та прямував на Гонолулу, Гаваї, але відразу після зльоту в нього загорівся правий двигун, через що деякі його частини відпали в повітрі.

Федеральне управління цивільної авіації США повідомило, що літак успішно повернувся в аеропорт Денвера. На борту знаходилося 241 людина.

Поліція штату попросила місцевих жителів при виявленні уламків не чіпати їх, а телефонувати до поліції.

Engine failure on Boeing 777 United aircraft. Plane took off from Denver and returned safely in 20 minutes. Engine parts fell soon after take off. Pilots flew the aircraft back safely. Look at the engine, it's hardly in shape. pic.twitter.com/gByQ9Sj85q