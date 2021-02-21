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У США Техас оголосили зоною стихійного лиха

Неділя, 21 лютого 2021, 08:49
Фото: The Texas Tribune

Президент США Джо Байден оголосив штат Техас зоною лиха внаслідок рекордних низьких температур, через що мільйони людей залишилися без електрики і води.

Джерело: повідомлення на сайті Білого дому

Деталі: Рішення президента дозволяє виділити з федерального бюджету Сполучених Штатів кошти на допомогу жителям 77 округів. Зокрема, вони можуть бути спрямовані на тимчасове розміщення людей і ремонт житла, недорогі позики для покриття незастрахованих майнових втрат та інші програми, що мають на меті допомогти громадянам та власникам бізнесу оговтатися від наслідків катастрофи.

Повну оцінку нанесених збитків у штаті буде проведено пізніше.

Передісторія: Оскільки жителі Техасу зіткнулися з рекордно низькими температурами, а сніг та ожеледиця зробили дороги непрохідними, оператор електромереж штату втратив контроль над електропостачанням, залишивши мільйони людей без доступу до електроенергії на кілька днів. Крім того, у Техасі через морози постраждали й водогони, через що багато жителів штату залишилися без води.

Цього тижня у штаті було зафіксовано найнижчу за 30 років температуру – мороз місцями сягав мінус 18 градусів за Цельсієм, це аномальні показники для цього теплого регіону.

Десятки людей загинули, точна кількість жертв ще невідома.

 
 
 
 

Українська правда
Теми: СШАстихійне лихо


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