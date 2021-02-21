Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Львові крадій закопався у сніг, ховаючись від поліції

Неділя, 21 лютого 2021, 15:41
У Львові крадій закопався у сніг, ховаючись від поліції

У Львові один з двох крадіїв, що зняли запчастину з автомобіля, закопав себе у сніг, тікаючи від поліції.

Джерело: Патрульна поліція Львівської області

 

Деталі: Близько 7 години ранку патрульні 1 батальйону отримали виклик на проспект Червоної Калини про невідомих осіб, які присіли біля автомобіля Mazda 6.

Екіпаж негайно вирушив на місце події. Ймовірні зловмисники побачили службовий автомобіль і почали тікати. Патрульні почали наздоганяти їх.

37-річного чоловіка затримали практично одразу. Іншого – через 10 хвилин. 36-річний чоловік закопав себе в сніг у парку під деревом. Під час поверхневої перевірки у нього виявили пакетик з невідомою порошкоподібною речовиною.

 

У поліції зазначили, що зловмисники встигли зняти з автомобіля значок та запчастину вартістю орієнтовно 40-50 тисяч гривень. За попередньою інформацією, ці особи причетні ще до кількох схожих епізодів.

 

Крадіїв затримали за ст.208 (Затримання уповноваженою особою) КПК України.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Львівполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

Усі новини...
Львів
УЗ запускає "гірські шатли" зі Львова до Ворохти
"Укрпошта" відновила роботу відділення у Львові, яке постраждало від ракетної атаки
Російська ракетна атака на Львів: кількість загиблих зросла до 10
Останні новини
16:56
В Афганістані жінок, які стали жертвами насилля, відправляють до в’язниці – ООН
16:55
"Укрзалізниця" збудувала перший адаптований під євроколію зерновоз
16:36
Туреччина розраховує нормалізувати відносини з Вірменією завдяки перемовинам Баку і Єревана
16:34
В Музеї Ханенків відкрили виставку українського проєкту Архітектурної бієнале 2023
16:10
Київрада хоче перекласти на держбюджет 2,28 мільярда боргу "Київміськбуду"
16:01
МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто
16:01
"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні
15:55
Биті Tesla із США та нові "китайці": в Україні вдвічі зросла кількість електрокарів
15:41
фотоРосія знову вдарила по Херсону: через влучання у будинок поранені двоє людей
15:38
Московські аеропорти замовили собі засоби придушення безпілотників
Усі новини...
Реклама: