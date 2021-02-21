Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Львові крадій закопався у сніг, ховаючись від поліції

Неділя, 21 лютого 2021, 16:41

У Львові один з двох крадіїв, що зняли запчастину з автомобіля, закопав себе у сніг, тікаючи від поліції.

Джерело: Патрульна поліція Львівської області

 

Деталі: Близько 7 години ранку патрульні 1 батальйону отримали виклик на проспект Червоної Калини про невідомих осіб, які присіли біля автомобіля Mazda 6.

Екіпаж негайно вирушив на місце події. Ймовірні зловмисники побачили службовий автомобіль і почали тікати. Патрульні почали наздоганяти їх.

37-річного чоловіка затримали практично одразу. Іншого – через 10 хвилин. 36-річний чоловік закопав себе в сніг у парку під деревом. Під час поверхневої перевірки у нього виявили пакетик з невідомою порошкоподібною речовиною.

 

У поліції зазначили, що зловмисники встигли зняти з автомобіля значок та запчастину вартістю орієнтовно 40-50 тисяч гривень. За попередньою інформацією, ці особи причетні ще до кількох схожих епізодів.

 

Крадіїв затримали за ст.208 (Затримання уповноваженою особою) КПК України.

Українська правда
Теми: Львівполіція


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Екскерівника "християнського товариства" судитимуть за зґвалтування дітей

У Києві горів гуртожиток, евакуювали 50 осіб

ООС: українські військові відповіли на обстріл формувань РФ

Безкоштовно вакцинуватися від COVID-19 зможуть усі, але не одразу – Ляшко

відеоДнями вакцина AstraZeneca вже буде в Україні – Степанов

Ізраїль через шантаж змушений купити Sputnik V у Росії – NYT

Усі новини...
Львів
Націоналісти під стіни підприємств Козака у Львові принесли "закривавлені" іграшки
Львівські бабаки не віщуватимуть весну на Стрітення: сплять
Силовики вирахували вандалів, які облили фарбою пам’ятник Бандері у Львові
Останні новини
21:02
Тихановська про санкції ЄС проти Білорусі: Це насмішка, і режим сміється
20:18
Чорногорія почала вакцинацію російським "Спутником V"
19:41
Екскерівника "християнського товариства" судитимуть за зґвалтування дітей
19:08
У Києві горів гуртожиток, евакуювали 50 осіб
18:57
"Шахтар" у Києві легко здолав "Рух"
18:32
В Італії відзначили роковини першої відомої смерті від коронавірусу
18:14
Україна головуватиме у Стратегії для Дунайського регіону
18:04
ООС: українські військові відповіли на обстріл формувань РФ
17:50
Сербія прийняла першу партію вакцини AstraZeneca
17:36
У понеділок в усій Україні буде тепло
Усі новини...