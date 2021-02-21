У Львові крадій закопався у сніг, ховаючись від поліції

У Львові один з двох крадіїв, що зняли запчастину з автомобіля, закопав себе у сніг, тікаючи від поліції.

Джерело: Патрульна поліція Львівської області

Деталі: Близько 7 години ранку патрульні 1 батальйону отримали виклик на проспект Червоної Калини про невідомих осіб, які присіли біля автомобіля Mazda 6.

Екіпаж негайно вирушив на місце події. Ймовірні зловмисники побачили службовий автомобіль і почали тікати. Патрульні почали наздоганяти їх.

37-річного чоловіка затримали практично одразу. Іншого – через 10 хвилин. 36-річний чоловік закопав себе в сніг у парку під деревом. Під час поверхневої перевірки у нього виявили пакетик з невідомою порошкоподібною речовиною.

У поліції зазначили, що зловмисники встигли зняти з автомобіля значок та запчастину вартістю орієнтовно 40-50 тисяч гривень. За попередньою інформацією, ці особи причетні ще до кількох схожих епізодів.

Крадіїв затримали за ст.208 (Затримання уповноваженою особою) КПК України.