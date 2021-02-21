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Австрія очікує, що ЄС підтримає нові санкції проти Росії

Неділя, 21 лютого 2021, 16:49

Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг очікує, що ЄС схвалить нові санкції проти Росії на тлі останніх подій у справі Алексєя Навального.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Шалленберг розповів німецькому виданню Welt am Sonntag.

Шалленберг зазначив, що ЄС використає новий механізм, про який уряди домовилися в минулому році, для покарання за порушення прав людини.

"Це також включає адресні заходи проти окремих осіб в рамках нещодавно створеного режиму санкцій в області прав людини. Я очікую, що це буде підтримано широкою більшістю", - сказав він.

"Недостатньо просто зі сторони коментувати те, що відбувається в Росії, і погрожувати санкціями", - додав австрійський дипломат.

Міністри закордонних справ ЄС можуть попросити Європейську службу зовнішніх дій (EEAS) надати список осіб і організацій, яким можуть заборонити в'їзд і заморозити їхню власність.

Шалленберг заявив, що його країна виступає за подальші санкції. "Але (санкційні) списки повинні бути політично і юридично грамотними", - наголосив він.

Міністри закордонних справ ЄС проведуть у понеділок у Брюсселі переговори, на яких, як очікується, вони нададуть політичне схвалення новим антиросійським санкціям.

Теми: АвстріяЄСсанкціїРосіяНавальний


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