Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У понеділок в усій Україні буде тепло

Неділя, 21 лютого 2021, 16:36
У понеділок в усій Україні буде тепло

У понеділок вдень в усіх областях України буде "плюсова" температура, без опадів, лише у східній частині та на Сумщині місцями невеликі опади.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

 
прогноз погоди на 22 лютого, meteo.gov.ua

Деталі: На Правобережжі місцями туман. На дорогах країни ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м / с.

Температура вночі 0-5 ° морозу, на Прикарпатті до 8 ° морозу; вдень 2-7 ° тепла, в південно-західній частині до 10 ° тепла.

У Києві - без опадів, на дорогах ожеледиця. Температура вночі 0-2 ° морозу, вдень 3-5 ° тепла.

У вівторок, 23 лютого, в Україні також без істотних опадів, лише у східній частині невеликий сніг.

 
прогноз погоди на 23 лютого, meteo.gov.ua

Температура в східних, Чернігівській та Сумській областях вночі 11-16 ° морозу, вдень 6-11 ° морозу; на решті території вночі 1-6 ° морозу, вдень від 3 ° морозу до 2 ° тепла, в західних, Одеській та Миколаївській областях 4-9 ° тепла, на Закарпатті, півдні Одещини та місцями на Прикарпатті до 13 ° тепла.

На Правобережжі місцями туман. На дорогах країни ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м / с, на Лівобережжі південно-східний, 7-12 м / с, місцями пориви 15-20 м / с.

У Києві 23 лютого без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м / с. Температура вночі 2-4 ° морозу, вдень 0-2 ° тепла.

"Українська правда" в Threads

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

Усі новини...
погода
На Говерлі блискавка вбила чоловіка й дівчинку
Надпотужний шторм у Нідерландах: скасовані сотні авіарейсів, паралізований рух транспорту
Німеччина розпочне кампанію, аби запобігти смертям через теплові удари
Останні новини
17:11
Новий уряд Польщі ліквідує комісію з розслідування Смоленської трагедії
17:09
відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові
16:56
В Афганістані жінок, які стали жертвами насилля, відправляють до в’язниці – ООН
16:55
"Укрзалізниця" збудувала перший адаптований під євроколію зерновоз
16:36
Туреччина розраховує нормалізувати відносини з Вірменією завдяки перемовинам Баку і Єревана
16:34
В Музеї Ханенків відкрили виставку українського проєкту Архітектурної бієнале 2023
16:10
Київрада хоче перекласти на держбюджет 2,28 мільярда боргу "Київміськбуду"
16:01
МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто
16:01
"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні
15:55
Биті Tesla із США та нові "китайці": в Україні вдвічі зросла кількість електрокарів
Усі новини...
Реклама: