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У понеділок в усій Україні буде тепло

Неділя, 21 лютого 2021, 17:36

У понеділок вдень в усіх областях України буде "плюсова" температура, без опадів, лише у східній частині та на Сумщині місцями невеликі опади.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

 
прогноз погоди на 22 лютого, meteo.gov.ua

Деталі: На Правобережжі місцями туман. На дорогах країни ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м / с.

Температура вночі 0-5 ° морозу, на Прикарпатті до 8 ° морозу; вдень 2-7 ° тепла, в південно-західній частині до 10 ° тепла.

У Києві - без опадів, на дорогах ожеледиця. Температура вночі 0-2 ° морозу, вдень 3-5 ° тепла.

У вівторок, 23 лютого, в Україні також без істотних опадів, лише у східній частині невеликий сніг.

 
прогноз погоди на 23 лютого, meteo.gov.ua

Температура в східних, Чернігівській та Сумській областях вночі 11-16 ° морозу, вдень 6-11 ° морозу; на решті території вночі 1-6 ° морозу, вдень від 3 ° морозу до 2 ° тепла, в західних, Одеській та Миколаївській областях 4-9 ° тепла, на Закарпатті, півдні Одещини та місцями на Прикарпатті до 13 ° тепла.

На Правобережжі місцями туман. На дорогах країни ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м / с, на Лівобережжі південно-східний, 7-12 м / с, місцями пориви 15-20 м / с.

У Києві 23 лютого без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м / с. Температура вночі 2-4 ° морозу, вдень 0-2 ° тепла.

Теми: погода


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