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В Італії відзначили роковини першої відомої смерті від коронавірусу

Неділя, 21 лютого 2021, 17:32
В Італії відзначили роковини першої відомої смерті від коронавірусу

З церемоніями покладання вінків, висадженням дерев і церковними службами італійці в неділю відзначили роковини першої відомої смерті від коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AP.

Міста на півночі Італії першими постраждали від пандемії, у них першими в Європі оголосили локдаун. В неділю жителі цих міст вшанували пам'ять загиблих в результаті інфікування коронавірусом. 

Біля офісу Червоного Хреста в містечку Кодоньо губернатор Ломбардії і мер міста були присутні на церемонії відкриття пам'ятника жертвам COVID-19. Меморіал складається з трьох сталевих колон, які уособлюють стійкість, спільність і новий початок.

У північно-східному містечку Во в регіоні Венето 21 лютого 2020 року було зареєстровано першу відому смерть від COVID-19 в Італії. Загиблим був 77-річний чоловік - покрівельник на пенсії, який любив грати в карти.

На меморіальній церемонії у Во чиновники посадили дерево і встановили табличку із цитатою італійського поета Уго Фосколо: "Людина ніколи не вмирає, якщо є хтось, хто її пам'ятає".

Італія, де померли близько 95 500 осіб, у яких був підтверджений вірус, займає друге місце в Європі за кількістю жертв після Британії. Експерти кажуть, що вірус убив значно більше людей, які ніколи не тестувалися.

У той час як перша хвиля інфекцій значною мірою охопила Ломбардію і інші північні регіони, друга хвиля, що почалася восени 2020 року, прокотилася по всій країні. 

Число нових випадків зараження коронавірусом в Італії залишається незмінно високим, незважаючи на безліч обмежень на поїздки між регіонами, а в деяких випадках і між містами.

Крім того, в Італії були закриті тренажерні зали, кінотеатри та театри, а ресторани та бари зачиняються раніше - по всій країні діє комендантська година з 22:00 до 5:00 ранку.

Наразі Італія підтвердила 2,8 мільйона випадків зараження коронавірусом.

Теми: Італіякоронавірус
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