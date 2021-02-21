Чорногорія почала вакцинацію російським "Спутником V"
Чорногорія розпочала вакцинацію проти коронавірусу дозами російської вакцини "Спутник V", яку подарувала їй сусідня Сербія.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.
Органи охорони здоров'я заявили, що першим щеплення в суботу отримав 66-річний житель будинку для літніх людей в прибережному місті Рисан. Наступними були два лікарі, що працюють в цьому ж будинку для літніх людей.
Чорногорія, країна з населенням близько 620 000 осіб, повідомила про більш ніж 70 000 підтверджених випадків COVID-19 і 939 випадків смерті.
Влада Чорногорії заявляє, що планує також закупити китайську вакцину Sinopharm і вакцину Pfizer-BioNTech.
Сербія вирішила подарувати Чорногорії 4000 доз російської вакцини від коронавірусу "Спутник V".
Чорногорія раніше видала дозвіл на ввезення в країну російської вакцини.