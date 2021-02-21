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Чорногорія почала вакцинацію російським "Спутником V"

Неділя, 21 лютого 2021, 19:18
Чорногорія почала вакцинацію російським Спутником V

Чорногорія розпочала вакцинацію проти коронавірусу дозами російської вакцини "Спутник V", яку подарувала їй сусідня Сербія.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Органи охорони здоров'я заявили, що першим щеплення в суботу отримав 66-річний житель будинку для літніх людей в прибережному місті Рисан. Наступними були два лікарі, що працюють в цьому ж будинку для літніх людей.

Чорногорія, країна з населенням близько 620 000 осіб, повідомила про більш ніж 70 000 підтверджених випадків COVID-19 і 939 випадків смерті.

Влада Чорногорії заявляє, що планує також закупити китайську вакцину Sinopharm і вакцину Pfizer-BioNTech.

Сербія вирішила подарувати Чорногорії 4000 доз російської вакцини від коронавірусу "Спутник V".

Чорногорія раніше видала дозвіл на ввезення в країну російської вакцини.

Теми: ЧорногоріявакцинаціяРосія
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