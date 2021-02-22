Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Лобісти з України намагаються зіпсувати відносини влади з МВФ – Зеленський

Понеділок, 22 лютого 2021, 10:16
Лобісти з України намагаються зіпсувати відносини влади з МВФ – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні є лобісти, які намагаються зіпсувати відносини української влади з Міжнародним валютним фондом. 

Джерело: Зеленський на форумі "Україна 30. Інфраструктура"

Пряма мова: "Я вважаю, що у нас нормальні відносини з МВФ. Я вважаю, що всередині країни нам ніхто не допомагає з цією темою, а навпаки.

Я знаю, що багато людей, багато лобістів працюють окремо з МВФ, розказуючи що тут відбувається в Україні: "Аяяй тут таке. Таке страшне, ось якщо б були ми. Ми б показали".

Тобто помічників немає".

Деталі: За словами Зеленського, він будує міцну, незалежну країну і з деякими речами, які пропонують міжнародні партнери, він погоджується, а з деякими ні.

Щодо проблемних питань Зеленський зазначив, що є багато правок до закону про ВРП, Конституційного суду.

При цьому він додав, що впевнений у тому, що до кінця року Україна отримає кошти від МВФ, а якщо ні, то завжди є "план Б, план В".

Українська правда
Теми: ЗеленськийМВФУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

Усі новини...
Зеленський
На саміті НАТО Литва виділила Зеленському 15-річне, але безпечне авто
Зеленський: Від глобальної підтримки прямо залежить швидкість завершення війни
Зеленський закликав Корею приєднатися до декларації G7 щодо України
Останні новини
17:11
Новий уряд Польщі ліквідує комісію з розслідування Смоленської трагедії
17:09
відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові
16:56
В Афганістані жінок, які стали жертвами насилля, відправляють до в’язниці – ООН
16:55
"Укрзалізниця" збудувала перший адаптований під євроколію зерновоз
16:36
Туреччина розраховує нормалізувати відносини з Вірменією завдяки перемовинам Баку і Єревана
16:34
В Музеї Ханенків відкрили виставку українського проєкту Архітектурної бієнале 2023
16:10
Київрада хоче перекласти на держбюджет 2,28 мільярда боргу "Київміськбуду"
16:01
МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто
16:01
"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні
15:55
Биті Tesla із США та нові "китайці": в Україні вдвічі зросла кількість електрокарів
Усі новини...
Реклама: