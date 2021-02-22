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Лобісти з України намагаються зіпсувати відносини влади з МВФ – Зеленський

Понеділок, 22 лютого 2021, 11:16

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні є лобісти, які намагаються зіпсувати відносини української влади з Міжнародним валютним фондом. 

Джерело: Зеленський на форумі "Україна 30. Інфраструктура"

Пряма мова: "Я вважаю, що у нас нормальні відносини з МВФ. Я вважаю, що всередині країни нам ніхто не допомагає з цією темою, а навпаки.

Я знаю, що багато людей, багато лобістів працюють окремо з МВФ, розказуючи що тут відбувається в Україні: "Аяяй тут таке. Таке страшне, ось якщо б були ми. Ми б показали".

Тобто помічників немає".

Деталі: За словами Зеленського, він будує міцну, незалежну країну і з деякими речами, які пропонують міжнародні партнери, він погоджується, а з деякими ні.

Щодо проблемних питань Зеленський зазначив, що є багато правок до закону про ВРП, Конституційного суду.

При цьому він додав, що впевнений у тому, що до кінця року Україна отримає кошти від МВФ, а якщо ні, то завжди є "план Б, план В".

Українська правда
Теми: ЗеленськийМВФУкраїна


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