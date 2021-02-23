П'ятиденна жалоба в США: Байден вшанував пам'ять 500 000 американців, які померли від COVID-19

Президент США Джо Байден разом з першою леді Джилл Байден, а також віце-президентом Камалою Харріс та її чоловіком вшанували пам'ять понад 500 тисяч американців, які померли від COVID-19 з початку пандемії, хвилиною мовчання.

Джерело: Байден в Twitter

Пряма мова: "Тим, хто втратив близьких людей: я знаю, що ніякі слова не можуть заглушити біль, але я сподіваюся, що ви знайдете розраду, дізнавшись, що нація сумує разом з вами".

Деталі: Він додав, що за рік пандемії померло більше американців, ніж у Першій світовій війні, Другій світовій війні і В'єтнамській війні.

Опісля Байден розпорядився на п'ять днів приспустити в країні прапори на знак жалоби про американців, які померли від коронавіруса.

Напередодні газета New York Times на честь померлих від COVID-19 в США надрукувала на першій шпальті 500 тисяч крапок. Кожна крапка символізує людину, яка померла від коронавірусу.