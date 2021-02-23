Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Адміністрація Байдена готує власні санкції за отруєння Навального – ЗМІ

Вівторок, 23 лютого 2021, 08:48
Адміністрація Байдена готує власні санкції за отруєння Навального – ЗМІ

США готуються відреагувати на отруєння і тюремне ув'язнення лідера російської опозиції Олексія Навального і, як очікується, в найближчі тижні будуть координувати розгортання санкцій з європейськими союзниками. 

Про це пише видання Politico з посиланням на джерела, повідомляє "Європейська правда". 

Адміністрація колишнього президента Трампа підготувала пакет санкцій у відповідь на отруєння Навального, але команда національної безпеки Байдена хоче сформувати власний курс. 

Високопоставлений чиновник адміністрації Байдена відмовився коментувати будь-які конкретні елементи санкцій, але повторив, що "ми розглядаємо доступні варіанти.

"Досить сказати,  що ми не будемо сидіти склавши руки перед обличчям цих порушень прав людини", - додав чиновник.

Нові санкції стануть першим важливим кроком нової адміністрації США у притягненні Росії до відповідальності за порушення прав людини.

22 лютого міністри закордонних справ ЄС досягли політичної угоди, за якою  нові санкції проти Росії за арешт та ув’язнення Алєксєя Навального будуть готові за тиждень.

За даними ЗМІ, у санкційному списку ЄС будуть чотири очільники російських відомств.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАсанкціїРосіяНавальнийБайден
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

Усі новини...
США
Вони їм потрібні – Байден про надання Україні касетних боєприпасів
Зеленський подякував Байдену за новий пакет військової допомоги
У Пентагоні пояснили, чому надають Україні касетні снаряди попри загрозу цивільним
Останні новини
17:11
Новий уряд Польщі ліквідує комісію з розслідування Смоленської трагедії
17:09
відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові
16:56
В Афганістані жінок, які стали жертвами насилля, відправляють до в’язниці – ООН
16:55
"Укрзалізниця" збудувала перший адаптований під євроколію зерновоз
16:36
Туреччина розраховує нормалізувати відносини з Вірменією завдяки перемовинам Баку і Єревана
16:34
В Музеї Ханенків відкрили виставку українського проєкту Архітектурної бієнале 2023
16:10
Київрада хоче перекласти на держбюджет 2,28 мільярда боргу "Київміськбуду"
16:01
МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто
16:01
"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні
15:55
Биті Tesla із США та нові "китайці": в Україні вдвічі зросла кількість електрокарів
Усі новини...
Реклама: