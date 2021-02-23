Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Адміністрація Байдена готує власні санкції за отруєння Навального – ЗМІ

Вівторок, 23 лютого 2021, 09:48

США готуються відреагувати на отруєння і тюремне ув'язнення лідера російської опозиції Олексія Навального і, як очікується, в найближчі тижні будуть координувати розгортання санкцій з європейськими союзниками. 

Про це пише видання Politico з посиланням на джерела, повідомляє "Європейська правда". 

Адміністрація колишнього президента Трампа підготувала пакет санкцій у відповідь на отруєння Навального, але команда національної безпеки Байдена хоче сформувати власний курс. 

Високопоставлений чиновник адміністрації Байдена відмовився коментувати будь-які конкретні елементи санкцій, але повторив, що "ми розглядаємо доступні варіанти.

"Досить сказати,  що ми не будемо сидіти склавши руки перед обличчям цих порушень прав людини", - додав чиновник.

Нові санкції стануть першим важливим кроком нової адміністрації США у притягненні Росії до відповідальності за порушення прав людини.

22 лютого міністри закордонних справ ЄС досягли політичної угоди, за якою  нові санкції проти Росії за арешт та ув’язнення Алєксєя Навального будуть готові за тиждень.

За даними ЗМІ, у санкційному списку ЄС будуть чотири очільники російських відомств.

Теми: СШАсанкціїРосіяНавальнийБайден


powered by lun.ua
Головне сьогодні

На Донбасі – ще один загиблий і один поранений за ранок

COVID в Україні: 4 182 нових випадки, одужань трохи більше

Оновлено від 21:15“Сім хвилин жаху“: Perseverance надіслав на Землю перше відео та аудіо з Марсу

фото, відеоУ Харкові застрелили людину, у місті ввели операцію "Сирена"

Новини 22 лютого: затримання топ-фігуранта справи Приватбанку, фото Уруського і Кадирова

Офіс генпрокурора розслідуватиме "злив" інформації щодо підозри Яценку

Усі новини...
США
П'ятиденна жалоба в США: Байден вшанував пам'ять 500 000 американців, які померли від COVID-19
“Сім хвилин жаху“: Perseverance надіслав на Землю перше відео та аудіо з Марсу
США ввели нові санкції проти російського судна, яке будує "Північний потік–2"
Останні новини
10:20
У США схвалили нові санкції проти корабля, що будує "Північний потік-2"
10:11
Ціна на газ в Європі істотно знизилася
09:50
В Україні зареєстрували першу вакцину проти COVID-19
09:48
Адміністрація Байдена готує власні санкції за отруєння Навального – ЗМІ
09:40
Зеленський схвалив зниження ПДВ для аграріїв до 14%
09:36
відеоПоліція розслідує вбивство у Харкові: одна із версій грошовий борг
09:33
МОЗ чекає першу вакцину проти COVID "у найближчу годину"
09:13
ЄС звернувся до Німеччини через надмірні "коронавірусні" обмеження на кордоні
08:38
На Донбасі – ще один загиблий і один поранений за ранок
08:26
У Грузії штурмом взяли офіс партії Саакашвілі та затримали її лідера
Усі новини...