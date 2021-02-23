Адміністрація Байдена готує власні санкції за отруєння Навального – ЗМІ

США готуються відреагувати на отруєння і тюремне ув'язнення лідера російської опозиції Олексія Навального і, як очікується, в найближчі тижні будуть координувати розгортання санкцій з європейськими союзниками.

Про це пише видання Politico з посиланням на джерела, повідомляє "Європейська правда".

Адміністрація колишнього президента Трампа підготувала пакет санкцій у відповідь на отруєння Навального, але команда національної безпеки Байдена хоче сформувати власний курс.

Високопоставлений чиновник адміністрації Байдена відмовився коментувати будь-які конкретні елементи санкцій, але повторив, що "ми розглядаємо доступні варіанти.

"Досить сказати, що ми не будемо сидіти склавши руки перед обличчям цих порушень прав людини", - додав чиновник.

Нові санкції стануть першим важливим кроком нової адміністрації США у притягненні Росії до відповідальності за порушення прав людини.

22 лютого міністри закордонних справ ЄС досягли політичної угоди, за якою нові санкції проти Росії за арешт та ув’язнення Алєксєя Навального будуть готові за тиждень.

За даними ЗМІ, у санкційному списку ЄС будуть чотири очільники російських відомств.