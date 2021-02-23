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У США схвалили нові санкції проти корабля, що будує "Північний потік-2"

Вівторок, 23 лютого 2021, 10:20

Сполучені Штати Америки внесли у ще один санкційний список судно-трубоукладач "Фортуна", що бере участь у будівництві російського газопроводу "Північний потік-2".

Повідомлення про це розміщене на сайті Мінфіну США, пише "Європейська правда".

Судно та його власник, компанія "КВТ-Рус", потрапили під санкції, передбачені законом PEESA "Про захист енергетичної безпеки Європи".

У середині січня 2021 року їх внесли до іншого санкційного списку в рамках закону CAATSA "Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій".  

Нагадаємо, днями Україна та Польща разом закликали Байдена не допустити завершення будівництва "Північного потоку-2".

Минулого тижня Державний департамент США в доповіді Конгресу не запропонував нових санкцій проти учасників побудови газопроводу "Північний потік-2" - лише ті, які були визначені попередньою адміністрацією.

Трубопровід закінчений на понад 90%, і компанія "Газпром" та її західні партнери сподіваються закінчити його цього року.

Втім, у "Газпромі" почали визнавати, що для проєкту з’явилися ризики.

Теми: санкціїСШАРосія


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