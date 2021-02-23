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На Київщині накрили банду хакерів, які зламували акаунти посадовців

Вівторок, 23 лютого 2021, 16:11

Кіберфахівці СБУ припинили діяльність хакерського угруповання, яке на замовлення з РФ зламувало месенджери, облікові записи у соцмережах та електронні поштові скриньки посадових осіб регіону.

Джерело: сайт Служби безпеки України

Деталі: Слідство встановило, що зловмисники через підконтрольний віртуальний сервер зламували облікові записи мобільних месенджерів і соціальних мереж низки посадовців Київщини. Серед постраждалих - голова одного з районних судів області.

Вартість "послуг" становила до 3 тисяч доларів, залежно від складності та обсягів роботи.

 

За інформацією спецслужби, власник хостингу систематично виїжджає за кордон, у тому числі до Росії. Його основною клієнтурою були громадяни РФ та вітчизняні "приватні детективи". Наразі перевіряється можливий зв’язок чоловіка зі спецслужбами країни-агресора.

Для анонімності оплати послуг зловмисник приймав "розрахунки" у криптовалюті, а також на електронні гаманці заборонених в Україні російських небанківських платіжних систем.

 

Під час проведення обшуків за місцями розміщення серверів у орендованому офісі та вдома в організатора у Фастівському районі Київщини правоохоронці вилучили комп’ютерне обладнання, банківські карти, зразки програмного забезпечення, що використовувались для отримання несанкціонованого доступу.

Відкрите кримінальне провадження за статтями "Незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації" та "Несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку".

Вирішується питання щодо повідомлення організаторам схеми про підозри.

Українська правда
Теми: хакериКиївська областьвлада


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