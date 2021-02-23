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МЗС працює над організацією телефонної розмови між Зеленським і Байденом - Кулеба

Вівторок, 23 лютого 2021, 17:47
МЗС працює над організацією телефонної розмови між Зеленським і Байденом - Кулеба

Міністерство закордонних справ працює над організацією телефонної розмови між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Джо Байденом.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба на пресконференції у Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Контакти між Україною та новою адміністрацією президента Байдена вже активно розвиваються, відбулася моя розмова з держсекретарем Блінкіним, відбулася розмова між міністрами оборони США та України", - сказав Кулеба.

За його словами, посольство України у Вашингтоні щодня підтримує контакт з Радою національної безпеки США.

"Тому взаємодія вже налагоджена. І одне з питань, над яким ми активно працюємо, це організація телефонної розмови між президента Зеленським і Байденом", - додав міністр.

Раніше Кулеба заявив, що очікує від адміністрації нового президента США більш активної участі в урегулюванні конфлікту на Донбасі та зусиллях з деокупації Криму.

Він також запевняв, що непокоїтись через відсутність контакту Зеленського і Байдена не варто.

Одразу після інавгурації Джо Байдена 20 січня посол України в США Володимир Єльченко розповів, що посольство працює над телефонним контактом президентів, і, на його думку, "це буде досить швидко".

Нагадаємо, колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер вважає, що Сполучені Штати мають якнайшвидше відновити стратегічний діалог з Україною, а президент Джо Байден має поговорити зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗеленськийБайден
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