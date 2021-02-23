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Україна з 1 вересня планує заборонити в'їзд автомобілів із номерами Придністров'я

Вівторок, 23 лютого 2021, 19:51

Україна підтвердила намір із 1 вересня заборонити в'їзд автомобілів із придністровськими номерами.

Про це йдеться у заяві МЗС Молдови після зустрічі в.о. прем'єр-міністра країни, міністр закордонних справ і європейської інтеграції Молдови  Ауреліу Чокоя з послом України Марко Шевченком, повідомляє "Європейська правда".

"Під час обговорення було підтверджено домовленості про допуск з 1 вересня 2021 року до участі в міжнародному дорожньому русі автомобілів із Придністровського регіону лише за наявності номерних знаків нейтрального зразка та наклейки "MD" на склі, на додаток до транспортних засобів, зареєстрованих відповідно до законодавства Республіки Молдова", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що співрозмовники обговорили взаємодію на державному кордоні, торговельно-економічне співробітництво, реалізацію інфраструктурних проєктів.

Відповідно до угоди про участь придністровських автомобілів у міжнародному русі з 1 вересня 2018 року в Тирасполі і Рибниці було відкрито Пункти реєстрації транспортних засобів.

У такий спосіб автомобілі, зареєстровані в Придністров'ї, отримали можливість виїжджати за кордон за наявності нейтральних номерних знаків і наклейки на склі з літерами "MD". Відтоді було видано понад 4 тисячі таких номерів.

Україна на початку минулого року заявила, що має намір з 1 квітня 2020 року заборонити в'їзд на свою територію автомобілів із реєстраційними номерами невизнаного Придністров’я. Але цей термін було відкладено до 15 січня 2021 року на прохання молдовської сторони.

У середині січня уряд Молдови знову попросив Україну відкласти набуття рішенням чинності, щоб провести додаткову кампанію з інформування жителів Придністров'я про необхідність дотримуватися правил.



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