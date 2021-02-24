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В уряді обіцяють продаж вакцин "під відпустки" до літа

Середа, 24 лютого 2021, 16:37

В уряді припускають, що ближче до літа можливий комерційний продаж вакцин, що створить можливість для літнього відпочинку українців за кордоном.

Про це кореспонденту "Європейської правди" заявило джерело в уряді.

"У першій декаді березня ми отримаємо нашу частку вакцин Pfizer, 150 тисяч вакцин, а до кінця березня почнуться поставки вакцини Sinovac і рахунок піде на мільйони доз", - сказав урядовець.

За словами співрозмовника ЄП, протягом нинішнього року планується вакцинувати 16 млн українців, а за два роки – щонайменше 22 млн.

"Статистика показує, що лише 43 відсотки готові вакцинуватися. Більш того, значна їх частина має додаткові умови, наприклад, вакцина певного виробника, або не в першій черзі" - зазначив він.

Тому, за словами урядовця, вакцини, що Україна отримає протягом весни, має вистачити для того, щоб відкрити "комерційне вакцинування".

"До п'ятої групи планового вакцинування дійде у другій половині року, однак щоб дозволити українцям відпочити влітку за кордоном, можливий продаж вакцин за собівартістю медичним центрам, що запустить комерційні щеплення", - сказав співрозмовник.

За словами джерела в уряді, вже з 1 березня має запрацювати єдиний портал вакцинованих осіб.

"У ньому можна стати в чергу і дізнатися приблизний час вашого вакцинування, а вакциновані особи отримають підтвердження у вигляді QR-коду, який може стати тим самим паспортом вакцинації, за яким українців пускатимуть на літній відпочинок за кордон", - сказав співрозмовник.

В уряді підкреслюють, що всі вакцини, якими будуть вакцинуватися українці, сертифіковані в ЄС, а тому український паспорт вакцинації може дати можливість відпочинку у Євросоюзі. Втім, за словами урядовця, подібні консультації з ЄС ще не почалися.

Читайте статтю із серії публікацій ЄвроПравди про майбутнє подорожей за часів пандемії: "Від Грузії до Мальдів: куди пускатимуть українців без вакцин у 2021 році".

Теми: Кабінет міністріввакцинація


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