З'явилося відео перших щеплень від COVID у Києві

КМДА показала, як відбувалися перші щеплення від коронавірусу в столиці.

Джерело: телеграм-канал Київської міської державної адміністрації

Деталі: Повідомляється, що за перші півтори години, станом на 11:30, вакциною Oxford / AstraZeneca (Covishield) було щеплено 30 медиків мобільних бригад з імунізації та Олександрівської лікарні.

Усі вакциновані почуваються добре.

У КМДА нагадали, що на базі лікарні минулого року було проліковано близько 7 тисяч пацієнтів із підтвердженим діагнозом COVID-19.

Це - перший етап вакцинації проти коронавірусної хвороби у столиці. Вакцинація проводиться добровільно.

Протягом 25 лютого у Києві планують зробити щеплення близько 100 медикам.

Наразі у місто поступило 42 600 доз вакцини Covishield виробника Oxford-AstraZeneca. У столиці створено 15 мобільних бригад, які будуть вакцинувати на базі лікувально-профілактичних та інтернатних закладів.