Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

З'явилося відео перших щеплень від COVID у Києві

Четвер, 25 лютого 2021, 12:56

КМДА показала, як відбувалися перші щеплення від коронавірусу в столиці.

Джерело: телеграм-канал Київської міської державної адміністрації

Деталі: Повідомляється, що за перші півтори години, станом на 11:30, вакциною Oxford / AstraZeneca (Covishield) було щеплено 30 медиків мобільних бригад з імунізації та Олександрівської лікарні.

 

Усі вакциновані почуваються добре.

У КМДА нагадали, що на базі лікарні минулого року було проліковано близько 7 тисяч пацієнтів із підтвердженим діагнозом COVID-19.

Це - перший етап вакцинації проти коронавірусної хвороби у столиці. Вакцинація проводиться добровільно.

Протягом 25 лютого у Києві планують зробити щеплення близько 100 медикам.

 

Наразі у місто поступило 42 600 доз вакцини Covishield виробника Oxford-AstraZeneca. У столиці створено 15 мобільних бригад, які будуть вакцинувати на базі лікувально-профілактичних та інтернатних закладів.

 

Українська правда
Теми: КиїввакцинаціякоронавірусCovid-2019


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський попросив ПДЧ у генсека НАТО

В Україні закриють доступ до понад 400 сайтів – серед них російський РБК і ЖЖ

Суд заарештував майно ексміністра МВС часів Януковича і передав його АРМА

Шарія оголосили в розшук

У Києві розпочали вакцинацію проти COVID-19: де можна щепитися і кому

фото Перші COVID-вакцини приїхали в регіони

Усі новини...
Київ
У Києві виявили найбільшу кількість хворих COVID-19 за місяць – майже 700
Офіційно: Укравтодор хоче добудувати Подільський міст у Києві
Стало відомо, коли почнеться COVID-вакцинація в Києві
Останні новини
14:38
Група кораблів НАТО увійшла в Чорне море
14:24
Справа Приватбанку: Яценко вийшов під заставу в 52 мільйони
14:21
"Енергоатом" відсудив у "Гарпока" 4,1 мільярда гривень
14:03
Зеленський попросив ПДЧ у генсека НАТО
13:54
Євросоюз готовий розглянути ідеї України з деокупації Криму
13:53
Суд відмовив профспілці Приватбанку у спробі зірвати конкурс на голову банку
13:52
У Києві ще одна школярка випала з вікна багатоповерхівки
13:44
мапаУкраїна буде однією з найтепліших у Європі – синоптик
13:39
Венедіктова: Розслідування щодо Хантера Байдена немає підстав поновлювати
13:37
інфографікаПісля закриття 112, ZIK та NewsOne стали більше витрачати на рекламу у Facebook
Усі новини...