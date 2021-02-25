Незаконно відчужений завод "Більшовик" у Києві повернули державі
Четвер, 25 лютого 2021, 13:19
Верховний суд вирішив повернути державі незаконно відчужене майно заводу "Більшовик" у Києві.
Джерело: сайт Верховного суду
Дослівно: "Верховний суд залишив без задоволення касаційну скаргу суб’єкта господарювання та без змін рішення суду апеляційної інстанції про визнання недійсними торгів та повернення державі нежитлових будівель машинобудівного заводу площею понад 6,3 тис кв м у Києві".
Деталі: Повідомляється, що нерухоме майно машинобудівного заводу, органом управління яким є держава в особі Фонду держмайна, відчужили всупереч волі власника поза приватизаційною процедурою.
Правомірність проведення відповідних торгів є предметом чотирьох судових справ.
Передісторія:
- Минулого року Північний апеляційний госпсуд скасував рішення суду першої інстанції, а результати електронних торгів визнав недійсними.
- На це рішення один з відповідачів подав касаційну скаргу.
- Касаційний госпсуд 18 лютого відхилив вимоги ТОВ "Агроміл Дистрибьюшн" і залишив у дії рішення щодо повернення у власність держави 5 об’єктів АТ "Перший київський машинобудівний завод" (завод "Більшовик"). Приватизаційний аукціон АТ "ПКМЗ" може відбутися вже у червні цього року.
- Наразі НАБУ здійснює процесуальне провадження у кримінальній справі за ознаками правопорушень посадових осіб АТ "ПКМЗ", ТОВ "Агроміл Дистрибьюшн", ТОВ "ФК "Меридіан", службових осіб Драбівського районного ВДВС ГТУЮ у Черкаській області та ДП "Сетам" при відчуженні та реалізації майна АТ "ПКМЗ", у результаті чого державі, в особі Фонду держмайна, було завдано шкоду в особливо великому розмірі.
Українська правда