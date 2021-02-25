Верховний суд вирішив повернути державі незаконно відчужене майно заводу "Більшовик" у Києві.

Джерело: сайт Верховного суду

Дослівно: "Верховний суд залишив без задоволення касаційну скаргу суб’єкта господарювання та без змін рішення суду апеляційної інстанції про визнання недійсними торгів та повернення державі нежитлових будівель машинобудівного заводу площею понад 6,3 тис кв м у Києві".

Деталі: Повідомляється, що нерухоме майно машинобудівного заводу, органом управління яким є держава в особі Фонду держмайна, відчужили всупереч волі власника поза приватизаційною процедурою.



Правомірність проведення відповідних торгів є предметом чотирьох судових справ.

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