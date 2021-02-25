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Венедіктова: Розслідування щодо Хантера Байдена немає підстав поновлювати

Четвер, 25 лютого 2021, 13:39

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова наголошує, що українські правоохоронні органи не будуть реанімувати розслідування закритих справ, у яких фігурував син президента США Хантер Байден, вони не втручаються в геополітичні питання.

Джерело: Венедіктова в інтерв'ю британському виданню "The Independent", "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Це (кримінальні провадження, в яких фігурував Хантер Байден – ред.) розглянули прокурори, і вони виконали свою роботу, і я не бачу підстав зараз починати це знову.

Я хочу сказати, що дуже добре, що наша країна не була залучена в американські вибори. Розслідування було розпочато, тому що були подані певні заяви. Питання не в кримінальній юридичній системі тут, це геополітика. Я не хочу залучатися чи робити коментарі щодо міжнародної політики".

Деталі: Стосовно розслідувань доходів Байдена в Китаї та в Україні й імовірності отримання Києвом прохання здійснити перевірку із цього питання, Венедіктова сказала, що у неї немає інформації за офіційними каналами і вона не знає, що відбуватиметься в майбутньому. 

Однак генпрокурорка запевнила: "Якщо буде розвиток якоїсь ситуації, наша поведінка нічим не відрізнятиметься зараз від тієї, якою вона була перед американськими виборами, коли востаннє порушували це питання".

Передісторія:

  • Восени 2019 року в США розгорівся політичний скандал навколо розмови Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського. ЗМІ присали, що президент США чинив тиск на Зеленського, щоб той розпочав розслідування стосовно Джо Байдена та його сина. Розслідування мало стосуватися ролі Байдена у звільненні генпрокурора України Віктора Шокіна, який розслідував діяльність української компанії Burisma, до якої був причетний Хантер Байден.
  • У травні 2014 року син тодішнього віце-президента США Джозефа Байдена Хантер Байден став членом ради директорів Burisma Limited.

Теми: БайденВенедіктоваОфіс генпрокурора


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