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Рудьковський організував викрадення бізнес-партнера - СБУ

Четвер, 25 лютого 2021, 14:52
Ексміністр транспорту і зв'язку Микола Рудьковський

Служба безпеки України та Офіс генпрокурора розкрили резонансне викрадення у 2012 році керівника компанії "Нафтогазвидобування" Олега Семінського, який тепер є народним депутатом від "Слуги народу".

Джерело: телеграм-канали СБУ й ОГП

Деталі: Правоохоронці прізвище не називають, але Українська правда з'ясувала, що йдеться про Олега Семінського, який є заступником голови комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Олег Семінський
Олег Семінський

За даними слідства, на початку 2012 року Семінського викрали і більше 3 років утримували в нелюдських умовах, систематично катували та вимагали від нього і його родичів сплатити неіснуючий борг у сумі 200 млн доларів.

Згідно з повідомленням, замовником викрадення є колишній бізнес-партнер Семінського, народний депутат кількох скликань, який в минулому займав посаду міністра транспорту та зв’язку. За даними УП, йдеться про Миколу Рудьковського. Він був міністром за часів президентства Віктора Ющенка, а також нардепом від Партії регіонів з 2012 по 2014 рік.

Задокументовано, що до здійснення злочину Рудьковський залучив групу виконавців, у тому числі представників "кримінального світу".

У межах провадження повідомлено про підозру 5 особам, у тому числі організатору, за ст. 127 "Катування", ст. 146 "Викрадення людини" та ст. 189 "Вимагання" Кримінального кодексу.

Передісторія: 2 лютого Печерський суд Києва розпорядився накласти арешт на акції ПрАТ "Нафтогазвидобування", що належать брату Рудьковського Сергію.

Арешт було здійснено в рамках кримінального провадження, відкритого в листопаді 2012 року за фактом викрадення Семінського.

Сам Семінський в інтерв'ю Економічній правді колись говорив: "Я на 100% впевнений, що замовником мого викрадення був Микола Миколайович Рудьковський".

Також він розповів, що ПрАТ "Нафтогазвидобування" створювалася на умовах приналежності йому 10% акцій її статутного фонду. Утримувачем цього пакету акцій Семінський назвав Миколу Рудьковського.

Рудьковський був заочно арештований в РФ у 2016 році у справі про напад на російське посольство в Києві. У 2018-му його затримали в Москві і помістили під варту. На початку листопада 2019 року Генпрокуратура РФ направила кримінальну справу Рудьковського до суду.

Українська правда
Теми: криміналВерховна РадаСлуга народу


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