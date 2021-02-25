Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Рудьковський організував викрадення бізнес-партнера - СБУ

Четвер, 25 лютого 2021, 13:52
Рудьковський організував викрадення бізнес-партнера - СБУ
Ексміністр транспорту і зв'язку Микола Рудьковський

Служба безпеки України та Офіс генпрокурора розкрили резонансне викрадення у 2012 році керівника компанії "Нафтогазвидобування" Олега Семінського, який тепер є народним депутатом від "Слуги народу".

Джерело: телеграм-канали СБУ й ОГП

Деталі: Правоохоронці прізвище не називають, але Українська правда з'ясувала, що йдеться про Олега Семінського, який є заступником голови комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Олег Семінський
Олег Семінський

За даними слідства, на початку 2012 року Семінського викрали і більше 3 років утримували в нелюдських умовах, систематично катували та вимагали від нього і його родичів сплатити неіснуючий борг у сумі 200 млн доларів.

Згідно з повідомленням, замовником викрадення є колишній бізнес-партнер Семінського, народний депутат кількох скликань, який в минулому займав посаду міністра транспорту та зв’язку. За даними УП, йдеться про Миколу Рудьковського. Він був міністром за часів президентства Віктора Ющенка, а також нардепом від Партії регіонів з 2012 по 2014 рік.

Задокументовано, що до здійснення злочину Рудьковський залучив групу виконавців, у тому числі представників "кримінального світу".

У межах провадження повідомлено про підозру 5 особам, у тому числі організатору, за ст. 127 "Катування", ст. 146 "Викрадення людини" та ст. 189 "Вимагання" Кримінального кодексу.

Передісторія: 2 лютого Печерський суд Києва розпорядився накласти арешт на акції ПрАТ "Нафтогазвидобування", що належать брату Рудьковського Сергію.

Арешт було здійснено в рамках кримінального провадження, відкритого в листопаді 2012 року за фактом викрадення Семінського.

Сам Семінський в інтерв'ю Економічній правді колись говорив: "Я на 100% впевнений, що замовником мого викрадення був Микола Миколайович Рудьковський".

Також він розповів, що ПрАТ "Нафтогазвидобування" створювалася на умовах приналежності йому 10% акцій її статутного фонду. Утримувачем цього пакету акцій Семінський назвав Миколу Рудьковського.

Рудьковський був заочно арештований в РФ у 2016 році у справі про напад на російське посольство в Києві. У 2018-му його затримали в Москві і помістили під варту. На початку листопада 2019 року Генпрокуратура РФ направила кримінальну справу Рудьковського до суду.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: криміналВерховна РадаСлуга народу
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

Усі новини...
кримінал
На Тернопільщині до 8 років засудили 17-річного підлітка, який зґвалтував 13-річну дівчинку
На окупованій Донеччині знайшли мертвою 12-річну дівчинку. У вбивстві підозрюють військових РФ
Оголошено перші підозри за викрадення Росією українських дітей
Останні новини
17:19
Південна Корея передала Україні 10 хорватських машин для розмінування
17:18
Книги чи гаджети: вчені дослідили, який формат читання краще сприймають діти
17:17
ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"
17:11
Новий уряд Польщі ліквідує комісію з розслідування Смоленської трагедії
17:09
відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові
16:56
В Афганістані жінок, які стали жертвами насилля, відправляють до в’язниці – ООН
16:55
"Укрзалізниця" збудувала перший адаптований під євроколію зерновоз
16:36
Туреччина розраховує нормалізувати відносини з Вірменією завдяки перемовинам Баку і Єревана
16:34
В Музеї Ханенків відкрили виставку українського проєкту Архітектурної бієнале 2023
16:10
Київрада хоче перекласти на держбюджет 2,28 мільярда боргу "Київміськбуду"
Усі новини...
Реклама: