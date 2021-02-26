Німеччина розглядає чотири варіанти дій щодо "Північного потоку-2" – ЗМІ

Уряд Німеччини і парламентські фракції правлячої коаліції розглядають чотири варіанти ситуації з газопроводом "Північний потік-2" на тлі загроз санкцій з боку США.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише німецьке ділове видання Handelsblatt.

Відповідно до джерел видання в уряді, "противники трубопроводу розчаровані" рішенням Держдепартаменту США відмовитися від додаткових санкцій проти компаній, що беруть участь в проєкті.

Хоча нова адміністрація США вважає "Північний потік - 2" помилкою, вона готова до діалогу з Берліном про майбутнє газопроводу. Видання підкреслює, що США говорять про "переговори на вищому рівні" з урядом Німеччини.

Федеральна влада обговорює, як задовольнити претензії американців і змусити їх відмовитися від санкцій щодо компаній, що беруть участь в проєкті.

Один з можливих варіантів - використовувати трубопровід як "запірний механізм", тобто припинити поставки газу по "Північному потоку-2", якщо Росія скоротить обсяги газу, що транспортуються через Україну. Такий сценарій викликає безліч питань "з правової і політичної точки зору", хоча у Вашингтоні він в цілому вітається.

Другий варіант передбачає тимчасову зупинку будівництва на час продовження переговорів з США. Обговорюється створення комісії за участю представників США і країн ЄС.

Третій сценарій передбачає значне збільшення інвестицій в енергетичний сектор України і посилення співпраці в галузі енергетики.

По четвертому варіанту будівництво повинно бути завершено, незважаючи на погрози і критику проєкту, але це неминуче погіршить відносини з США.

Уряд Німеччини намагається знайти пакетне рішення, яке задовольняє претензії всіх зацікавлених сторін.

Спорудження російського газопроводу - на фінальному етапі, але з новими санкціями США з’явилися шанси на те, що проєкт так і не буде завершено, попри те, що у Німеччині не хочуть відмовлятися від нього.

Принаймні 18 європейських компаній припинили свою участь у проєкті "Північний потік-2" або перебувають у процесі виходу з нього через загрозу санкцій США.

24 лютого стало відомо про те, що Wintershall Dea, одна з п’яти компаній-учасниць проєкту зупинила його фінансування.