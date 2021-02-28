Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У США схвалили однодозову вакцину від коронавірусу

Неділя, 28 лютого 2021, 01:18
У США схвалили однодозову вакцину від коронавірусу

Уряд США в суботу схвалив використання однодозову вакцину від коронавірусу компанії Johnson & Johnson.

Джерело: Reuters

Деталі: Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і лікарських препаратів уряду США надало дозвіл на використання вакцини Johnson & Johnson для дорослих віком від 18 років.

На відміну від інших, вакцина Johnson & Johnson потребує лише однієї дози.

Крім того, її можна зберігати у звичайному холодильнику, що полегшує транспортування і поширення препарату.

Тести, в яких взяли участь 44 тисяч осіб, показали, що ефективність вакцини Johnson & Johnson становить 66%, в той час, як у вакцин Pfizer і Moderna цей показник становить приблизно 95%. 

Проте експерти звертають увагу на те, що  дослідження Pfizer і Moderna проводили до появи бразильського, південноафриканського і британського штамів коронавірусу, а Johnson & Johnson – тоді, коли ці штами вже набули широкого поширення.

Як зазначають фахівці, під час дослідження було зареєстровано дуже мало серйозних побічних ефектів вакцини Johnson & Johnson.

Передісторія

  • 16 лютого стало відомо, що Європейське агентство з лікарських засобів (ЕMA) отримало офіційну заявку від компанії Johnson&Johnson на отримання дозволу для її вакцини від коронавірусу.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАвакцинаціякоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

Усі новини...
США
Вартість нового пакета зброї зі США з касетними боєприпасами сягне до $800 мільйонів – ЗМІ
На саміті НАТО обговорюватимуть питання довгострокової безпеки України - Білий дім
У Білому домі стежать за групою Вагнера, але не знають, де Пригожин
Останні новини
17:19
Південна Корея передала Україні 10 хорватських машин для розмінування
17:18
Книги чи гаджети: вчені дослідили, який формат читання краще сприймають діти
17:17
ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"
17:11
Новий уряд Польщі ліквідує комісію з розслідування Смоленської трагедії
17:09
відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові
16:56
В Афганістані жінок, які стали жертвами насилля, відправляють до в’язниці – ООН
16:55
"Укрзалізниця" збудувала перший адаптований під євроколію зерновоз
16:36
Туреччина розраховує нормалізувати відносини з Вірменією завдяки перемовинам Баку і Єревана
16:34
В Музеї Ханенків відкрили виставку українського проєкту Архітектурної бієнале 2023
16:10
Київрада хоче перекласти на держбюджет 2,28 мільярда боргу "Київміськбуду"
Усі новини...
Реклама: