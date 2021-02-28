Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У США схвалили однодозову вакцину від коронавірусу

Неділя, 28 лютого 2021, 02:18

Уряд США в суботу схвалив використання однодозову вакцину від коронавірусу компанії Johnson & Johnson.

Джерело: Reuters

Деталі: Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і лікарських препаратів уряду США надало дозвіл на використання вакцини Johnson & Johnson для дорослих віком від 18 років.

На відміну від інших, вакцина Johnson & Johnson потребує лише однієї дози.

Крім того, її можна зберігати у звичайному холодильнику, що полегшує транспортування і поширення препарату.

Тести, в яких взяли участь 44 тисяч осіб, показали, що ефективність вакцини Johnson & Johnson становить 66%, в той час, як у вакцин Pfizer і Moderna цей показник становить приблизно 95%. 

Проте експерти звертають увагу на те, що  дослідження Pfizer і Moderna проводили до появи бразильського, південноафриканського і британського штамів коронавірусу, а Johnson & Johnson – тоді, коли ці штами вже набули широкого поширення.

Як зазначають фахівці, під час дослідження було зареєстровано дуже мало серйозних побічних ефектів вакцини Johnson & Johnson.

Передісторія

  • 16 лютого стало відомо, що Європейське агентство з лікарських засобів (ЕMA) отримало офіційну заявку від компанії Johnson&Johnson на отримання дозволу для її вакцини від коронавірусу.

Теми: СШАвакцинаціякоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Україні кількість смертей від Covid наблизилась до 26 тисяч

Головні новини суботи і ночі: протести проти вироку Стерненку, пожежа в лікарні

Україна 5-та в Європі за кількістю нових випадків COVID

У США схвалили однодозову вакцину від коронавірусу

Джо Байден може взяти участь у саміті Кримської платформи – Джемілєв

Facebook виплатить користувачам $650 млн за втручання у приватні дані

Усі новини...
США
На військових США у Сирії готують атаки – Байден
Facebook виплатить користувачам $650 млн за втручання у приватні дані
Covid-вакцина Johnson & Johnson за крок до схвалення у США
Останні новини
08:53
Щеплення від Covid, ймовірно, доведеться робити регулярно – BioNTech
08:29
В Україні кількість смертей від Covid наблизилась до 26 тисяч
08:00
Головні новини суботи і ночі: протести проти вироку Стерненку, пожежа в лікарні
07:55
На Донбасі позиції ЗСУ обстріляли з мінометів і кулеметів
06:57
Президент Чехії просить у Путіна COVID-вакцину "Супутник V"
05:50
У Сумах двоє 16-річних студенток наковталися таблеток
04:36
Україна 5-та в Європі за кількістю нових випадків COVID
03:49
відеоПограбування і підпали: у Барселоні вимагають звільнити ув’язненого репера
02:55
На військових США у Сирії готують атаки – Байден
02:18
У США схвалили однодозову вакцину від коронавірусу
Усі новини...