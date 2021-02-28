У США схвалили однодозову вакцину від коронавірусу
Уряд США в суботу схвалив використання однодозову вакцину від коронавірусу компанії Johnson & Johnson.
Джерело: Reuters
Деталі: Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і лікарських препаратів уряду США надало дозвіл на використання вакцини Johnson & Johnson для дорослих віком від 18 років.
На відміну від інших, вакцина Johnson & Johnson потребує лише однієї дози.
Крім того, її можна зберігати у звичайному холодильнику, що полегшує транспортування і поширення препарату.
Тести, в яких взяли участь 44 тисяч осіб, показали, що ефективність вакцини Johnson & Johnson становить 66%, в той час, як у вакцин Pfizer і Moderna цей показник становить приблизно 95%.
Проте експерти звертають увагу на те, що дослідження Pfizer і Moderna проводили до появи бразильського, південноафриканського і британського штамів коронавірусу, а Johnson & Johnson – тоді, коли ці штами вже набули широкого поширення.
Як зазначають фахівці, під час дослідження було зареєстровано дуже мало серйозних побічних ефектів вакцини Johnson & Johnson.
Передісторія:
- 16 лютого стало відомо, що Європейське агентство з лікарських засобів (ЕMA) отримало офіційну заявку від компанії Johnson&Johnson на отримання дозволу для її вакцини від коронавірусу.