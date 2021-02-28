Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Німеччині велика кількість людей відмовляється від вакцини AstraZeneca

Неділя, 28 лютого 2021, 12:53
У Німеччині велика кількість людей відмовляється від вакцини AstraZeneca
Фото: iStock

Прем’єри декількох федеральних земель закликають зробити вакцину AstraZeneca доступною для усіх охочих через те, що у пріоритетних групах від неї забагато відмов.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

У Німеччині чітко визначені пріоритетні групи, які мають першими отримати щеплення. Але через те, що багато з них не хочуть вакцинуватися препаратом AstraZeneca, зростають побоювання, що ці дози лежатимуть на складах невикористані, тоді як інші люди продовжують чекати своєї черги.

Як і в низці інших країн ЄС, вакцину AstraZeneca у Німеччині рекомендували для людей, не старших 65 років. Водночас, серед молодшого населення з "груп ризику" нею також вагаються вакцинуватися - через те, що заявлений рівень ефективності нижчий, ніж у Pfizer-BioNTech та Moderna, та через дещо вищий ризик побічних реакцій.  

Станом на середину тижня, Німеччина використала лише 239 тисяч доз вакцини AstraZeneca із отриманих 1,4 мільйона.

Прем’єр Баварії Маркус Зьодер запропонував, щоб дози, які вже "пролежують" на складах, дозволили використовувати для вакцинації усіх охочих. 

"Жоден флакон вакцини не має пролежувати чи бути викинутим, тому що кожна вакцинована людина отримує захист для себе та для усіх", - заявив він. 

До заклику приєднався і прем’єр землі Баден-Вюртемберг Вінфрід Кречманн та прем’єр Саксонії Міхаель Кречмер.

"Пріоритизація, звісно, необхідна - доки у нас є проблема з дефіцитом вакцин. Але ми не можемо допустити, щоб наявна вакцина не використовувалась, тому що ті, хто вже має до неї доступ, відмовляються від неї. У такому разі потрібно вакцинувати охочих, до яких ще не дійшла черга", - заявив Кречманн.  

Раніше в уряді заявили, що планують пропонувати вакцину AstraZeneca ключовим держслужбовцям, щоб збільшити довіру до неї. 

Нагадаємо, останні опитування показують, що 34% німців не планують робити щеплення від коронавірусу.

"Українська правда" в Threads

Теми: вакцинаціяНімеччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

Усі новини...
вакцинація
Чи потрібно ізолювати вакциновану дитину після контакту з хворим на вітрянку – пояснює МОЗ
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
ВООЗ змінила рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19
Останні новини
17:29
У Росії хочуть націоналізувати активи, які раніше належали Global Spirits Черняка - РосЗМІ
17:19
Південна Корея передала Україні 10 хорватських машин для розмінування
17:18
Книги чи гаджети: вчені дослідили, який формат читання краще сприймають діти
17:17
ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"
17:11
Новий уряд Польщі ліквідує комісію з розслідування Смоленської трагедії
17:09
відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові
16:56
В Афганістані жінок, які стали жертвами насилля, відправляють до в’язниці – ООН
16:55
"Укрзалізниця" збудувала перший адаптований під євроколію зерновоз
16:36
Туреччина розраховує нормалізувати відносини з Вірменією завдяки перемовинам Баку і Єревана
16:34
В Музеї Ханенків відкрили виставку українського проєкту Архітектурної бієнале 2023
Усі новини...
Реклама: