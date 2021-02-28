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Грузинський "Велюр": ЗМІ пишуть про святкову вечерю "Мрії" після арешту Мелії

Неділя, 28 лютого 2021, 18:35
Грузинський Велюр: ЗМІ пишуть про святкову вечерю Мрії після арешту Мелії

Члени правлячої партії Грузії "Грузинська мрія" ймовірно влаштували людну вечірку під час комендантської години після арешту лідера партії Саакашвілі.

Як пише "Європейська прадва" з посиланням на "Грузія Онлайн", про це йдеться у репортажі опозиційного телеканалу "Мтаварі".

Журналісти розповідають, що прийом на заміській віллі відбувся увечері 23 лютого - того ж дня, коли поліція штурмом взяла офіс "Єдиного національного руху" та затримала лідера партії Ніку Мелію. Будівля належить Антону Оболашвілі, бізнесмену та депутату грузинського парламенту 10-го скликання.

Камери нібито зафіксували на вечері лідера "Грузинської мрії" Іраклія Кобахідзе, мера Тбілісі та генсека партії Каху Каладзе, депутата-мільйонера Іраклія Хахубія та фінансового донора партії Георгія Барвенашвілі. 

Вечерю супроводжував виступ музичного гурту.

Як повідомляють, охорона намагалася завадити знімальній групі. Оболашвілі вийшов до журналістів та розповів, що святкують його день народження. Втім, його день народження - 1 березня.

У телеканалі припустили, що святкування приурочили до затримання лідера "Єдиного національного руху" Никанора Мелії. 

"Ви мене запитуєте, чи ми святкуємо затримання Мелії… Це повний абсурд. Як можна таке казати? Нікого не тішить чийсь арешт", - заявив на це запитання Антон Оболашвілі. 

Він нібито відмовився відповідати, через які невідкладні причини учасники заходу порушують комендантську годину. Отримати разовий дозвіл на вихід з дому після 21-00 можна лише у випадку невідкладної необхідності, зателефонувавши на гарячу лінію.

Читайте також: Штурм у Тбілісі: як арешт опозиційного лідера руйнує перспективи Грузії в НАТО.

"Українська правда" в Threads

Теми: Грузія
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