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ООС: на Донбасі зафіксовано вісім обстрілів, один військовий загинув

Середа, 3 лютого 2021, 07:31

Збройні формування Російської Федерації на сході України вісім разів відкривали вогонь в бік українських військових, загинув один боєць.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Протягом минулої доби, 2 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу Південного, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. 

Неподалік населеного пункту Шуми російсько-окупаційні війська вели в бік українських позицій прицільний снайперський вогонь. Внаслідок пострілу снайпера отримав важке поранення військовослужбовець Збройних Сил України. Захиснику було надано медичну допомогу, але, на жаль, врятувати його не вдалося. Командування операції Об’єднаних сил висловлює щирі й глибокі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

Біля Кримського окупанти відкривали вогонь з підствольного гранатомета, а поблизу населеного пункту Зайцеве – з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Павлополя, окупанти вели прицільний вогонь з автоматичного станкового та станкового протитанкового гранатометів, а неподалік Водяного, що на Приазов’ї – захисники помітили роботу ворожого снайпера. 

Також, неподалік Авдіївки було зафіксовано проліт БПЛА противника з перетином лінії розмежування, який скинув два постріли ВОГ-17 неподалік позицій Об'єднаних сил. Вмілими діями наших воїнів, безпілотник ворога було подавлено засобами радіоелектронної боротьби".

Деталі: Від початку доби на Донбасі поки без обстрілів.

Теми: ООС


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