В нову Раду пройшли б 5 партій. "Слуга народу" не перша

Якби найближчої неділі відбувалися вибори до Верховної Ради, до парламенту потрапили б "ОПЗЖ", "Слуга народу", "ЄС" і "Батьківщина".

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного з 27 січня по 1 лютого

Дослівно: "Якби у парламентських виборах брали участь ці партії, найбільш імовірно прохідний бар’єр подолали б "ОПЗЖ" (партію підтримали б 23,1% серед респондентів, які визначилися з вибором), "Слуга народу" (20,9%), "ЄС" (14,1%) і "Батьківщина" (9,8%)".

Деталі: Зазначається, що балансують на межі проходження "Радикальна партія Олега Ляшка" (6,1%), "Українська стратегія Гройсмана" (5,2%) і "Сила і честь" (4,4%).

Інші партії мають нижчу підтримку.

Повідомляється, що під час опитування респондентам показували картку зі списком партій, і респонденти мали обрати лише одну відповідь.

Крім того, згідно з опитуванням, 61,4% респондентів обов’язково взяли б участь у голосуванні. Ще 10,2% не впевнені, але скоріше проголосували б на виборах.

Дослідження тривало з 27 січня до 1 лютого. Методом особистого інтерв’ю опитали 1205 респондентів віком від 18 років, що мешкають у 86 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим).

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 2,9% – для показників, близьких до 50%, 2,5% – для показників, близьких до 25%, 1,9% – для показників, близьких до 12%, 1,3% – для показників, близьких до 5%.

Передісторія: Згідно з цим же опитуванням КМІС, чинний глава держави Володимир Зеленський досі лідирує у президентському рейтингу, але підтримка його, порівняно з груднем, упала. Друге-третє місця ділять нардеп від "Європейської солідарності" Петро Порошенко (13,7%) і співголова фракції "ОПЗЖ" Юрій Бойко.