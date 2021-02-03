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Українці відповіли, як ставляться до обслуговування українською мовою

Середа, 3 лютого 2021, 12:18

Більше 60% українців підтримують норму про обслуговування українською мовою, проти такої норми - 34%.

Джерело: результати опитування КМІС

Дослівно: "61,7% українців підтримують чинну норму про обслуговування українською мовою. Не підтримують – 34%, а ще 4,2% не визначилися зі своєю думкою".

Деталі: Найбільше норму щодо обслуговування українською мовою підтримують жителі Заходу і Центру (відповідно, 79,4% та 66,2%), найменше – жителі Сходу (38,8%, у той час як 55,8% не підтримують).

На Півдні 49% підтримують її, а не підтримують – 46,2%.

На Донбасі мовну норму підтримують 59,5%, не підтримують – 32,1%.

Водночас, соціологи повідомили, що на Донбас припадає 84 лише з 1205 опитаних респондентів. Крім того, опитування проводилося лише на контрольованій Україною частині Донбасу.

 

Дослідження проводилося з 27 січня до 1 лютого 2021 року Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС). Методом особистого інтерв’ю з використанням планшетів (САРІ) було опитано 1205 респондентів, що мешкають у 86 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим).

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки не перевищує: 2,9% - для показників, близьких до 50%, 2,5% - для показників, близьких до 25%, 1,9% - для показників, близьких до 12%, 1,3% - для показників, близьких до 5%.

Що було раніше: Із 16 січня 2021 року вся сфера обслуговування має перейти на українську мову при спілкуванні з клієнтами й відвідувачами, хіба що ті попросять звертатися до них іншою мовою.

Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови зможе в разі систематичних порушень мовного законодавства штрафувати підприємство.

Знати більше: "Где написано, что я должна?". Як мовний уповноважений "під прикриттям" перевіряв дієвість мовного закону в Києві

Передісторія:

  • У листопаді та січні у журналістів та експертів виникали питання щодо якості досліджень, проведених КМІС, зокрема щодо рейтингів політиків та партій, які різнились з опитуваннями інших авторитетних соціологів.
  • ЗМІ пов'язували такі результати з замовниками, якими в листопаді були політологи з орбіти нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука.
  • Самі соціологи пояснюють результати тим, що список для заміру подавався замовником, однак його самого не називають, посилаючись на угоду про нерозголошення.
  • Гендиректр КМІС Володимир Паніотто пояснив, що через COVID-19 похибка результатів, отриманих методом особистих ("обличчям-до-обличчя") інтерв’ю збільшилася, частина людей відмовляється пускати інтерв’юєрів до квартири. 

Українська правда
Теми: мовазакон про мовиопитуваннясоціологія


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