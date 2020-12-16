Омбудсмен розповів, як штрафуватимуть після 16 січня за порушення мовного закону
Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови може в разі систематичних порушень мовного законодавства з 16 січня штрафувати підприємство.
Джерело: уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь у Facebook
Деталі: Спілкуючись із представниками Європейської Бізнес Асоціації омбудсмен нагадав, що з 16 січня 2021 року сфера обслуговування має перейти на українську.
Він наголосив, що за порушення суб'єктами господарювання відповідних норм передбачені штрафи.
Пряма мова Кременя: "Секретаріат Уповноваженого може здійснювати позапланові заходи контролю щодо порушень мовного закону.
Якщо такі порушення протягом року будуть повторюватися і мати системний характер, ми маємо право накладати штраф. Здавалося б, комусь ця сума невелика (від 5100 до 6800 грн.), але вона буде бити не стільки по кишенях бізнесу, скільки - по репутації. А це якраз те, що напрацьовується роками".
Передісторія:
- 16 липня 2019 року в Україні набув чинностізакон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який Верховна Рада ухвалила 25 квітня, ще до інавгурації Володимира Зеленського.
- 7 липня 2020 року Конституційний судрозпочав розгляд подання 51 народного депутата про відповідність Конституції України закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
- Із 16 січня 2021 року вся сфера обслуговування має перейти на українську мову при спілкуванні з клієнтами й відвідувачами, хіба що ті попросять звертатися до них іншою мовою.