Омбудсмен розповів, як штрафуватимуть після 16 січня за порушення мовного закону

Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови може в разі систематичних порушень мовного законодавства з 16 січня штрафувати підприємство.

Джерело: уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь у Facebook

Деталі: Спілкуючись із представниками Європейської Бізнес Асоціації омбудсмен нагадав, що з 16 січня 2021 року сфера обслуговування має перейти на українську.

Він наголосив, що за порушення суб'єктами господарювання відповідних норм передбачені штрафи.

Пряма мова Кременя: "Секретаріат Уповноваженого може здійснювати позапланові заходи контролю щодо порушень мовного закону.

Якщо такі порушення протягом року будуть повторюватися і мати системний характер, ми маємо право накладати штраф. Здавалося б, комусь ця сума невелика (від 5100 до 6800 грн.), але вона буде бити не стільки по кишенях бізнесу, скільки - по репутації. А це якраз те, що напрацьовується роками".

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