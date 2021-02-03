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СБУ накрила конвертцентр із обігом у 5 мільярдів

Середа, 3 лютого 2021, 15:27

Правоохоронці припинили у Харкові діяльність потужного конвертаційного центру, загальний обіг коштів якого складав понад 5 мільярдів гривень.

Джерело: Служба безпеки України

Деталі: За даними слідства, посадовці фіктивних суб’єктів господарювання вносили неправдиві відомості до Єдиного реєстру податкових накладних. Вони фактично проводили безтоварні операції, тобто здійснювали так звану податкову "скрутку", що спричинило збитки держбюджету в особливо великих розмірах.

У ході проведення масштабних обшуків в офісних приміщеннях, місцях проживання фігурантів, автомобілях та банківських установах правоохоронці виявили необліковані 7 млн грн.

Також вилучено понад 50 печаток фіктивних підприємств, їхні установчі документи, фінансово-господарську документацію, електронні носії інформації та інші документи, що підтверджують протиправну діяльність.

 

Тривають слідчі дії.

Нагадаємо: У жовтні 2020 року у Києві СБУ заблокувала роботу конвертцентру  із загальним обігом у 15 млрд грн.

Українська правда
Теми: СБУХарків


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