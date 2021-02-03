СБУ накрила конвертцентр із обігом у 5 мільярдів

Правоохоронці припинили у Харкові діяльність потужного конвертаційного центру, загальний обіг коштів якого складав понад 5 мільярдів гривень.

Джерело: Служба безпеки України

Деталі: За даними слідства, посадовці фіктивних суб’єктів господарювання вносили неправдиві відомості до Єдиного реєстру податкових накладних. Вони фактично проводили безтоварні операції, тобто здійснювали так звану податкову "скрутку", що спричинило збитки держбюджету в особливо великих розмірах.

У ході проведення масштабних обшуків в офісних приміщеннях, місцях проживання фігурантів, автомобілях та банківських установах правоохоронці виявили необліковані 7 млн грн.

Також вилучено понад 50 печаток фіктивних підприємств, їхні установчі документи, фінансово-господарську документацію, електронні носії інформації та інші документи, що підтверджують протиправну діяльність.

Тривають слідчі дії.

Нагадаємо: У жовтні 2020 року у Києві СБУ заблокувала роботу конвертцентру із загальним обігом у 15 млрд грн.