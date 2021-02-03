Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США підтримали санкції України проти каналів Медведчука

Середа, 3 лютого 2021, 15:01
США підтримали санкції України проти каналів Медведчука

Посольство Сполучених Штатів у Києві заявило про підтримку запровадженню санкцій РНБО проти телеканалів 112 Україна, NewsOne та ZIK.  

Про це йдеться у офіційному повідомленні посольства США, яке отримала "Європейська правда". 

"США підтримують зусилля з протидії зловмисному впливу Росії, докладені вчора Україною на захист свого суверенітету й територіальної цілісності та відповідно до українського законодавства", - заявили американські дипломати.

Посольство наголосило, що "ми всі маємо працювати разом, щоб не давати застосовувати дезінформацію як зброю в інформаційній війні проти суверенних держав".

Як відомо, увечері 2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 лютого 2021 року про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука - 112 Україна, NewsOne, ZIK.

Внаслідок цього телеканалам доведеться припинити роботу. 

Володимир Зеленський у своїй англомовній заяві пояснив, що Україна "рішуче підтримує свободу слова, (але) не пропаганду, профінансовану країною-агресором".

У Європейському Союзі у неофіційній реакції схвально поставилися до запроваджених РНБО санкцій проти телеканалів Медведчука.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАМедведчуктелебаченнясанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

Усі новини...
США
Вони їм потрібні – Байден про надання Україні касетних боєприпасів
Зеленський подякував Байдену за новий пакет військової допомоги
У Пентагоні пояснили, чому надають Україні касетні снаряди попри загрозу цивільним
Останні новини
17:29
У Росії хочуть націоналізувати активи, які раніше належали Global Spirits Черняка - РосЗМІ
17:19
Південна Корея передала Україні 10 хорватських машин для розмінування
17:18
Книги чи гаджети: вчені дослідили, який формат читання краще сприймають діти
17:17
ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"
17:11
Новий уряд Польщі ліквідує комісію з розслідування Смоленської трагедії
17:09
відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові
16:56
В Афганістані жінок, які стали жертвами насилля, відправляють до в’язниці – ООН
16:55
"Укрзалізниця" збудувала перший адаптований під євроколію зерновоз
16:36
Туреччина розраховує нормалізувати відносини з Вірменією завдяки перемовинам Баку і Єревана
16:34
В Музеї Ханенків відкрили виставку українського проєкту Архітектурної бієнале 2023
Усі новини...
Реклама: