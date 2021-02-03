Секс на ратуші: мер Франківська запропонував коханцям пікантну послугу

Міський голова Івано-Франківська запропонував ввести нову послугу для містян і туристів – 100 тисяч за кохання на міській ратуші. Жартівлива пропозиція пролунала після того як одну із пар застукали на гарячому.

Джерело: Facebook-сторінка Руслана Марцінківа, місцеве видання "Місто"

Пряма мова: "Нову послугу введем на ратуші! 100000 грн за зайняття коханням на фоні панорами міста!".

Деталі: За словами Марцінківа, всі кошти підуть на реставрацію ратуші.

Він додав, що має ідею доручити це - КП Центр розвитку міста та рекреації.

Користувачі соцмережі дотепно відреагували на пропозицію міського голови.

Зокрема, на Марцінківа посипалися питання, чи будуть знижки та пільги для студентів та пенсіонерів.

Також у мера запитують, чи буде окрема плата для глядачів.

Деякі користувачі просять Марцінківа уточнити, що його допис всього лиш жарт, а не серйозний намір.

Місцеві видання повідомляють, що 2 лютого у соцмережі потрапив ролик із парою, яка займалась коханням на оглядовому майданчику ратуші в центрі Івано-Франківська.