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Секс на ратуші: мер Франківська запропонував коханцям пікантну послугу

Середа, 3 лютого 2021, 15:27
Секс на ратуші: мер Франківська запропонував коханцям пікантну послугу

Міський голова Івано-Франківська запропонував ввести нову послугу для містян і туристів – 100 тисяч за кохання на міській ратуші. Жартівлива пропозиція пролунала після того як одну із пар застукали на гарячому.

Джерело: Facebook-сторінка Руслана Марцінківа, місцеве видання "Місто"

Пряма мова: "Нову послугу введем на ратуші! 100000 грн за зайняття коханням на фоні панорами міста!".

Деталі: За словами Марцінківа, всі кошти підуть на реставрацію ратуші.

Він додав, що має ідею доручити це - КП Центр розвитку міста та рекреації.

Користувачі соцмережі дотепно відреагували на пропозицію міського голови.

 
 

Зокрема, на Марцінківа посипалися питання, чи будуть знижки та пільги для студентів та пенсіонерів.

Також у мера запитують, чи буде окрема плата для глядачів.

Деякі користувачі просять Марцінківа уточнити, що його допис всього лиш жарт, а не серйозний намір.

Місцеві видання повідомляють, що 2 лютого у соцмережі потрапив ролик із парою, яка займалась коханням на оглядовому майданчику ратуші в центрі Івано-Франківська.

Українська правда

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Теми: Івано-Франківськкурйоз
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