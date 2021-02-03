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Україні повернуть Нью-Йорк. Це підтримав комітет Ради

Середа, 3 лютого 2021, 18:31

Парламентський Комітет з питань організації державної влади підтримав постанову про перейменування смт Новгородське (Донецька область) у смт Нью-Йорк.

Джерело: засідання Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування

Деталі: Подання про перейменування подала Донецька обласна військово-цивільна адміністрація.

На засіданні виступила представниця громади Новгородського Крістіна Шевченко. Вона зазначила, що селище було Нью-Йорком до 1951 року. Але радянська влада під час холодної війни вирішила перейменувати селище на Новгородське, оскільки воно "не дуже вже по-російськи і звучало" і було співзвучне з американським Нью-Йорком.

Після виступу Шевченко парламентарі провели голосування. "За" перейменування було 18 голосів, "проти" - 0.  Відтак, депутатам Верховної Ради рекомендували також підтримати перейменування.

Українська правда
Теми: Верховна Рада


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