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ЄС випустив заяву щодо вироку Навальному, не згадавши про санкції

Середа, 3 лютого 2021, 16:40
ЄС випустив заяву щодо вироку Навальному, не згадавши про санкції

ЄС засудив російську владу за рішення засудити опозиціонера Алексєя Навального, вимагає негайно звільнити його.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві високого представника від імені ЄС.

"Європейський союз засуджує рішення російської влади засудити Алексєя Навального та вважає його неприйнятним, оскільки воно є політично вмотивованим та суперечить міжнародним зобов'язанням Росії з прав людини" - йдеться у заяві.

ЄС закликав російські органи влади виконувати свої національні та міжнародні зобов'язання поважати та забезпечувати права людини та рівність перед законом, включаючи право на справедливий суд.

"ЄС повторює свій заклик до негайного та безумовного звільнення Навального, а також усіх громадян та журналістів, які були затримані за здійснення своїх прав на мирні зібрання та свободу слова" - йдеться у заяві.

Натомість Євросоюз не згадує про можливі санкції у зв’язку з вироком Навальному, обіцяючи обговорити свої подальші дії на найближчому засідання Ради ЄС.

"Європейський союз повернеться до цього питання на майбутній Раді закордонних справ та обговорить його наслідки та можливі подальші дії" - сказано в заяві.

Раніше повідомлялося, що країни Євросоюзу не узгодили спільну заяву щодо ув'язнення російського опозиціонера Алексєя Навального через деякі формулювання у документі. Зокрема, деякі члени ЄС були невдоволені формулюванням "обмежувальні заходи".

Раніше в ЄС заявили, що не змінили планів щодо візиту до Москви високого представника у закордонних справах і політики безпеки Жозепа Борреля після протестів у Росії.

Боррель 4-6 лютого здійснить перший на цій посаді візит до Москви.

Нагадаємо, 3 лютого Симоновський суд Москви скасував умовне покарання Алексєю Навальному по "справі Ів Роше" і призначив йому реальний термін - 3,5 роки у виправній колонії загального режиму.

При цьому від терміну відняли понад 10 місяців, які політик провів під домашнім арештом. Це означає, що Навальний повинен провести в колонії приблизно 2 роки й 8 місяців.

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Теми: НавальнийЄСсанкціїРосія
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