Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Окупанти стріляли з гранатомета біля Гнутового

Середа, 3 лютого 2021, 19:20

Протягом доби 3 лютого в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Біля Гнутового окупанти відкривали вогонь з автоматичного станкового гранатомета.

Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед українських захисників немає".

Деталі: Зазначається, що за добу сапери ДСНС розмінували понад 5 гектарів території та передали на знищення 139 вибухонебезпечних предметів.

Передісторія: 2 лютого снайпер бойовиків застрелив українського військового.

Українська правда
Теми: ДонбасООСвійна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Данілов: В Україні ще багато антиукраїнських каналів, але потрібні докази

На Донбасі почалася перевірка готовності військ

ВідеоПорошенко похвалив СБУ Зеленського і пожалівся, що при ньому такого не було

Суддю Вовка примусово приведуть в Антикорупційний суд

фотоКозак у день потрапляння під санкції задекларував 180 тисяч на охорону

Росія постачатиме COVID-вакцину в ОРДЛО. Раніше в Москві це заперечували

Усі новини...
Донбас
Суд звільнив з-під варти ветеранку "Правого сектору", яку підозрюють у конвоюванні українських полонених 
Бойовики залучають дітей до війни на Донбасі: ОГП відкрив справу
На Донбасі почалася перевірка готовності військ
Останні новини
19:51
Естонія висловила Україні підтримку після блокування каналів Медведчука
19:34
Офіційний курс: гривня зміцніла
19:20
Окупанти стріляли з гранатомета біля Гнутового
18:57
Україні загрожує аварія в енергосистемі через нестачу вугілля – регулятор
18:51
Суд звільнив з-під варти ветеранку "Правого сектору", яку підозрюють у конвоюванні українських полонених 
18:47
Литва підтримала блокування в Україні каналів Медведчука
18:43
Кабмін скоротив термін дії обмежень на проведення податкових перевірок
18:40
Росія звинуватила Захід в істерії навколо Навального
18:38
У Zoom придумали, як утримати популярність після виходу людей в офіси
18:31
Україні повернуть Нью-Йорк. Це підтримав комітет Ради
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!