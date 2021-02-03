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Окупанти стріляли з гранатомета біля Гнутового

Середа, 3 лютого 2021, 18:20
Окупанти стріляли з гранатомета біля Гнутового

Протягом доби 3 лютого в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Біля Гнутового окупанти відкривали вогонь з автоматичного станкового гранатомета.

Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед українських захисників немає".

Деталі: Зазначається, що за добу сапери ДСНС розмінували понад 5 гектарів території та передали на знищення 139 вибухонебезпечних предметів.

Передісторія: 2 лютого снайпер бойовиків застрелив українського військового.

Українська правда

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Теми: ДонбасООСвійна
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