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У Запоріжжі горіла будівля обласної інфекційної лікарні

Четвер, 4 лютого 2021, 00:01
У Запоріжжі горіла будівля обласної інфекційної лікарні

У Запоріжжі сталася пожежа в одному з корпусів обласної інфекційної лікарні. Загинуло 4 людини.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області в коментарі УП. Сайт ДСНС

Деталі: У ДСНС підтвердили факт пожежі в одному з корпусів лікарні. Близько 00:19 4 лютого пожежу вдалося локалізувати, причини загоряння встановлюються. Інформація про кількість жертв та постраждалих уточнюється.

UPD: Згодом прессслужба ДСНС повідомила, що "3 лютого о 23:25 у м. Запоріжжя по Гвардійському бульвару, 142, на території 2 інфекційної лікарні на першому поверсі п’ятиповерхової будівлі лікувального корпусу виникла пожежа. Внаслідок пожежі загинуло 4 особи та 2 особи постраждало. Підрозділами ДСНС евакуйовано 7 осіб. 4 лютого о 00:19 пожежу ліквідовано на площі 50 м. кв. До гасіння залучалося 58 чол. та 15 од. техніки ДСНС".

 
Всі фото - Суспільне Запоріжжя
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Теми: Запоріжсталь
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