У Запоріжжі горіла будівля обласної інфекційної лікарні
Четвер, 4 лютого 2021, 01:01
У Запоріжжі сталася пожежа в одному з корпусів обласної інфекційної лікарні.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області в коментарі УП
Деталі: У ДСНС підтвердили факт пожежі в одному з корпусів лікарні. Близько 00:19 4 лютого пожежу вдалося локалізувати, причини загоряння встановлюються. Інформація про кількість можливих жертв уточнюється.
Пацієнтів лікарні евакуюють.
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