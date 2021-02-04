У Запоріжжі горіла будівля обласної інфекційної лікарні

У Запоріжжі сталася пожежа в одному з корпусів обласної інфекційної лікарні.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області в коментарі УП

Деталі: У ДСНС підтвердили факт пожежі в одному з корпусів лікарні. Близько 00:19 4 лютого пожежу вдалося локалізувати, причини загоряння встановлюються. Інформація про кількість можливих жертв уточнюється.

Пацієнтів лікарні евакуюють.

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