Зеленський ввів у дію нові санкції, російську частку “Запоріжсталі” конфіскують

Президент Володимир Зеленський затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони України про запровадження нових санкцій, зокрема щодо осіб і компаній, за допомогою яких Росія контролювала "Запоріжсталь".

Джерело: Володимир Зеленський у Telegram, укази президента №275/2023 і №276/2023 про введення в дію рішення РНБО від 12 травня 2023 року про санкції

Пряма мова Зеленського: "Сьогодні у нас санкційний день. Є кілька санкційних пакетів, підписав відповідні укази.

Перший санкційний пакет – щодо Запоріжсталі. Своїм указом наклав обмежувальні заходи на 41 особу – 13 фізичних та 28 юридичних, – за допомогою яких РФ зберігала контроль над підприємством, шкодила нашій економіці.

Запускаємо процедуру конфіскації російської частки – вона працюватиме для України й українців".

Деталі: Указом №275/2023 запроваджено санкції на 50 років стосовно громадян Вірменії:

Геворгян Анаїт (Gevorgyan Anahit), 25.08.1945 р.н.,

Кагцрікян Едуард (Kaghtsrikyan Eduard), 02.01.1979 р.н.,

Мовсисян Лусіне (Movsisyan Lusine), 06.08.1977 р.н.,

Мелікян Маріне (Melikyan Marine), 31.01.1970 р.н.,

Шахвердян Тігран (Shahverdyan Tigran), 26.11.1983 р.н.,

Тадевосян Грача (Tadevosyan Hrachya), 12.11.1976 р.н.,

Рохвадзе Хатуна (Rohvadze Khatuna), 06.10.1976 р.н.,

Багманян Ляна (Baghmanyan Liana), 31.07.1980 р.н.,

Петросян Ніна (Petrosyan Nina), 30.07.1964 р.н.,

Товмасян Ельміра (Tovmasyan Elmira), 28.02.1955 р.н.,

Сахакян Анаїт (Sahakyan Anahit), 18.08.1964 р.н.,

Кесабабян Ашот (Kesababyan Ashot), 20.07.1987 р.н.,

Багдасарян Сатенік (Baghdasaryan Satenik), 26.06.1965 р.н.

Також під санкції на пів сторіччя потрапили 28 компаній:

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Державна корпорація розвитку "ВЕБ.РФ"

Белего Холдінгз Лімітед (Belego Holdings Limited)

Сайліні Трейдінг Лімітед (Sileni Trading Limited)

Ікволчанс Процессінг Лімітед (Equalchance Processing Limited)

Квініра Холдінгз Лімітед (Quinira Holdings Limited)

Фрігейн Трейдінг Лімітед (Freegain Trading Limited)

Горлейн Бізнес Інк. (Gorlane Bussines Inc.)

Глобал Стіл Інвестментс Лімітед (Global Steel Investments Limited)

Підприємство з іноземною інвестицією у формі ТОВ "Київ Секюрітіз Груп" (Kyiv Securities Group)

ТОВ "Мідланд Кепітал Менеджмент" (Limited Liability Company "Midland Capital Management")

Істрейд Лтд. (Eastrade Ltd.)

Рантейм Трейдінг Лтд. (Runtaime Trading Ltd.)

Меджиксан Сервісез Лтд. (Magicsun Services Ltd.)

Блюкост Сервісез Лтд. (Bluecoast Services Ltd.)

Лароуз Інвестментс Лтд. (Larose Investments Ltd.)

Сентралпойнт Трейдінг Лтд. (Centralpoint Trading Ltd.)

Голденбрідж Холдінгз Лтд. (Goldenbridge Holdings Ltd.)

Ділеа Секретеріал Лімітед (Dilea Secretarial Limited)

Трісерв Номініз Лімітед (Treaserve Nominees Limited)

Сінглвей Сервісез Лтд. (Singleway Services Ltd.)

Ньюдірекшн Трейдінг Лтд. (Newdirection Trading Ltd.)

Гудсенс Консалтентс Лтд. (Goodsense Consultants Ltd.)

Зантай Холдінгз Лімітед (Zantai Holdings Limited)

Лавета Холдінгз Лімітед (Laveta Holdings Limited)

Марвіс Холдінгз Лімітед (Marvis Holdings Limited)

Фідутраст Менеджмент Лімітед (Fidutrust Management Limited)

Фідусерв Менеджмент Лімітед (Fiduserve Management Limited)

Фідусерв Холдінгз Лімітед (Fiduserve Holdings Limited).

Указом №276/2023 запроваджуються санкції на 10 років стосовно громадян РФ:

Чапкін В'ячеслав В'ячеславович (Чапкин Вячеслав Вячеславович, Chapkin Viacheslav), 25.01.1975 р.н.,

Шилов Юрій Михайлович (Шилов Юрий Михайлович, Shilov Iurii), 29.08.1984 р.н.,

Гончаров Сергій Анатолійович (Гончаров Сергей Анатольевич, Goncharov Sergei), 15.05.1964 р.н.,

Гончаров Валентин Сергійович (Гончаров Валентнин Сергеевич, Goncharov Valentin), 05.07.1987 р.н.,

Рибакова Сталіна Володимирівна (Рыбакова Сталина Владимировна, Rybakova Stalina), 17.04.1984 р.н.,

Андріанов Олег Володимирович (Андрианов Олег Владимирович, Andrianov Oleg), 08.01.1959 р.н.,,

Андріанова Світлана Валентинівна (Андрианова Светлана Валентиновна, Andrianova Svetlana), 25.05.1961 р.н.,

Андріанов Олександр Олегович (Андрианов Александр Олегович, Andrianov Aleksandr), 16.04.1986 р.н.,

Коротков Станіслав Ігорьович (Коротков Станислав Игоревич, Korotkov Stanislav), 20.09.1990 р.н.,

Тетерева / Короткова Дар'я Ігорівна (Тетерева / Короткова Дарья Игоревна, Tetereva / Korotkova Daria), 17.01.1994 р.н.

Глєбов Єгор Андрійович (Глебов Егор Андреевич, Glebov Egor), 12.12.1984 р.н.,

Пушніна Наталія Олександрівна (Пушнина Наталья Александровна, Pushnina Natalia), 18.10.1974 р.н.,

Марченко Марія Олегівна (Марченко Мария Олеговна, Marchenko Mariia), 25.12.1994 р.н.,

Бородуля Леонід Петрович (Бородуля Леонид Петрович, Borodulia Leonid), 02.02.1974 р.н.,

Піорунська Анастасія Володимирівна (Пиорунская Анастасия Владимировна, Piorunskaia Anastasiia), 05.01.1983 р.н.,

Подопригорін Андрій Олексійович (Подопригорин Андрей Алексеевич, Podoprigorin Andrei), 21.10.1963 р.н.,

Горбачик Світлана Миколаївна (Горбачик Светлана Николаевна, Gorbachik Svetlana), 05.05.1975 р.н.,

Боллоєв Таймураз Казбекович (Боллоев Таймураз Казбекович, Bolloev Taimuraz), 28.02.1953 р.н.,

Бочаров Михайло Владиславович (Бочаров Михаил Владиславович, Bocharov Mikhail), 11.08.1981 р.н.,

Ялфімова Олена Анатоліївна (Ялфимова Елена Анатольевна, Ialfimova Elena), 03.06.1973 р.н.,

Туркін Дмитро Олександрович (Туркин Дмитрий Александрович, Turkin Dmitrii), 19.02.1961 р.н.,

Єліферова Вікторія Львівна (Елиферова Виктория Львовна, Eliferova Viktoriia), 04.02.1963 р.н.,

Грачов Кирило Олександрович (Грачев Кирилл Александрович, Grachev Kirill), 14.09.1984 р.н.,

Щоголєва Катерина Андріївна (Щеголева Екатерина Андреевна, Shchegoleva Ekaterina), 14.10.1981 р.н.,

Гольцев Олексій Сергійович (Гольцев Алексей Сергеевич, Goltsev Aleksei), 02.03.1990 р.н.,

Чебуракова Наталія Михайлівна (Чебуракова Наталья Михайловна, Cheburakova Natalia), 21.03.1951 р.н.,

Картиніна Олена Сергіївна (Картинина Елена Сергеевна, Kartinina Elena), 01.06.1978 р.н.,

Шулепов Андрій Валентинович (Шулепов Андрей Валентинович, Shulepov Andrei), 14.12.1972 р.н.,

Баруліна Вікторія Павлівна (Барулина Виктория Павловна, Barulina Viktoriia), 05.04.1996 р.н.,

Коноваленко Михайло Олександрович (Коноваленко Михаил Александрович, Konovalenko Mikhail), 29.04.1964 р.н.,

Фейгін Олександр Семенович (Фейгин Александр Семенович, Feigin Aleksandr), 23.01.1964 р.н.,

Козлов Михайло Вікторович (Козлов Михаил Викторович, Kozlov Mikhail), 11.04.1965 р.н.

Також за цим указом під санкції на 10 років потрапили 293 компанії, зокрема російське ТОВ "Ультран Електронні Компоненти" (РФ), білоруьскі ВАТ "ВІСТАН", Оршанський верстатобудівний завод "Красний борець", "Гомельський завод верстатів та вузлів", "СтанкоГомель", "Верстатобудівний завод ім. С.М.Кірова", "Мінський завод автоматичних ліній імені П.М. Машерова" тощо.