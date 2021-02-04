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Пожежа у COVID-відділенні запорізької лікарні: загинула лікарка та троє пацієнтів на ШВЛ

Четвер, 4 лютого 2021, 02:01
Пожежа у COVID-відділенні запорізької лікарні: загинула лікарка та троє пацієнтів на ШВЛ

У Запоріжжі в обласній інфекційній лікарні в реанімаційному відділенні сталася пожежа. Загинули троє хворих та молода лікарка.

Джерело: голова Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Старух з місця трагедії, передає Укрінформ. сайт ЗОДА

Пряма мова Старуха: "Сталася трагедія. О 23:25 надійшла інформація про пожежу в обласній інфекційній лікарні. Прибуло 16 одиниць техніки, 60 пожежників. На першому поверсі в реанімації, в одній з палат на 20 м² відбулось загоряння. Під час ліквідації було врятовано 8 людей, але знайдено 4 тіла: лікарка, молода дівчина 1994 року народження, та троє пацієнтів..

На першому поверсі перебували люди, які знаходились на штучній вентиляції легенів. Їх виносили на руках".

Деталі: Журналісти повідомляють, що на першому поверсі, де відбулась пожежа, пацієнтів не залишилось. На інших поверхах залишаються люди, їхньому життю нічого не загрожує. Всього в корпусі перебувало 29 людей. 

На місці трагедії створили пост дезінфекції.

Причини пожежі з'ясовуються. 

Керівник ОДА також повідомив про створення комісію для розслідування пожежі.

Старух пообіцяв, що найближчим часом всі лікарні області, що приймають хворих на COVID-19, будуть перевірені на предмет пожежної безпеки.

 
Всі фото - Суспільне Запоріжжя
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Що передувало: Державна служба з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області повідомила про пожежу в одному з корпусів обласної інфекційної лікарні.

"Українська правда" у Threads

Теми: Запоріжжяпожежакоронавірус
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