Пожежа у COVID-відділенні запорізької лікарні: загинула лікарка та троє пацієнтів на ШВЛ

У Запоріжжі в обласній інфекційній лікарні в реанімаційному відділенні сталася пожежа. Загинули троє хворих та молода лікарка.

Джерело: голова Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Старух з місця трагедії, передає Укрінформ

Пряма мова: "Сталася трагедія. О 23:25 надійшла інформація про пожежу в обласній інфекційній лікарні. Прибуло 16 одиниць техніки, 60 пожежників. На першому поверсі в реанімації, в одній з палат на 20 м² відбулось загоряння. Під час ліквідації було врятовано 8 людей, але знайдено 4 тіла: лікарка, молода дівчина 1994 року народження, та троє пацієнтів..

На першому поверсі перебували люди, які знаходились на штучній вентиляції легенів. Їх виносили на руках".

Деталі: Видання повідомляє, що на першому поверсі, де відбулась пожежа, пацієнтів не залишилось. На інших поверхах залишаються люди, їхньому життю нічого не загрожує. Всього в корпусі перебувало 29 людей.

На місці трагедії створили пост дезінфекції. Причини пожежі з'ясовуються.

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Що передувало: Державна служба з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області повідомила про пожежу в одному з корпусів обласної інфекційної лікарні.