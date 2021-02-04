Військовий переворот у М’янмі: міністри "Великої сімки" виступили з заявою

Міністри закордонних справ "Великої сімки" засудили заколот в М’янмі та закликали військових, котрі заарештували представників влади, негайно скасувати запроваджений у країні надзвичайний стан та відновити діяльність демократичних інституцій.

Джерело: спільна заява міністрів "Великої сімки", передає Укрінформ

Дослівно: "Ми, міністри закордонних справ G7 – Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та Сполучених Штатів, а також високий представник Європейського Союзу, є єдиними у засудженні перевороту у М’янмі. Ми глибоко занепокоєні арештами політичних лідерів та активістів громадянського суспільства, включаючи канцлера Аун Сан Су Чжі та президента Він М'їна, а також переслідуваннями медіа. Ми закликаємо військових негайно завершити надзвичайний стан, відновити владу демократично обраного уряду, звільнити всіх, хто був незаконно затриманий та поважати права людини та верховенство права..

Міністри закордонних справ нагадують про спільне комюніке від 2019 року, в якому підтвердили підтримку демократичному розвитку М’янми, миру та притягненню до відповідальності за порушення прав людини. Ми залишаємося поряд із народом М’янми, який хоче бачити демократичне майбутнє".

Деталі: Дипломати наголосили, що результати виборів, які відбулися в країні торік мають поважатися, а обраний парламент має бути скликаний якнайшвидше. Обмеження, які військові застосували на поширення інформації, за їх словами, є предметом особливого занепокоєння. Цивільні люди, представники громадянського суспільства та медіа не мають піддаватися репресіям у будь-якій формі.

Представники G7 закликали також забезпечити безперешкодний гуманітарний доступ до найбільш вразливих верств населення цієї країни.

Що передувало: 1 лютого військові захопили владу у М’янмі та затримали лідерку країни, лауреатку Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чжі та інших лідерів держави.

Нагадаємо: У листопаді минулого року у М’янмі (колишня Бірма) відбулись вибори. На них перемогла партія Аун Сан Су Чжі "Національна ліга за демократію". З того часу військові не визнавали їх результати.