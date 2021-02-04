Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Окупаційні війська двічі відкривали вогонь в бік українських позицій – ООС

Четвер, 4 лютого 2021, 07:19

Російсько-окупаційні війська за минулу добу двічі відкривали вогонь в бік українських позицій на Донбасі.

Джерело:

Дослівно: "Протягом минулої доби, 3 лютого, на переважній більшості ділянок відповідальності частин і підрозділів в районі проведення операції Об’єднаних сил спостерігалась тиша. Лише в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Так, неподалік населеного пункту Гнутове російсько-окупаційні війська відкривали вогонь в бік українських позицій з автоматичного станкового гранатомета. А поблизу Водяного, що на Приазов’ї, окупанти здійснили кілька пострілів з підствольного гранатомета.

Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед українських захисників не було".

Деталі: Від початку доби на Донбасі поки без обстрілів.

Теми: ООС


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Оновлено ФотоПожежа у COVID-відділенні запорізької лікарні: загинула лікарка та троє пацієнтів на ШВЛ

фотоЗниклий в зоні ООС військовий перебуває у полоні бойовиків – штаб

МВС отримує інформацію про можливі силові провокації через блокування каналів Медведчука

Новини 3 лютого: реакція на блокування каналів Медведчука, електоральні настрої українців

фотоЗеленський зустрівся із керівниками українських телеканалів та заспокоював їх

Данілов: В Україні ще багато антиукраїнських каналів, але потрібні докази

Усі новини...
ООС
Зниклий в зоні ООС військовий перебуває у полоні бойовиків – штаб
Окупанти стріляли з гранатомета біля Гнутового
На Донбасі почалася перевірка готовності військ
Останні новини
08:11
Лідери ЄС проведуть подвійний відеосаміт щодо вакцин і безпеки
08:00
Головні новини середи і ночі: трагедія в Запоріжжі, реакція на блокування каналів Медведчука
07:19
Окупаційні війська двічі відкривали вогонь в бік українських позицій – ООС
06:59
Макрон пообіцяв до кінця літа вакцинувати всіх співгромадян
04:56
Байден просить Сенат затвердити колишнього посла США в РФ главою ЦРУ
03:49
Військовий переворот у М’янмі: міністри "Великої сімки" виступили з заявою
03:01
Оновлено ФотоПожежа у COVID-відділенні запорізької лікарні: загинула лікарка та троє пацієнтів на ШВЛ
01:55
Фото Відео ОновленоНа Запорізькій ТЕС сталася аварія, залишивши низку населених пунктів без світла
01:01
Оновлено ФотоУ Запоріжжі горіла будівля обласної інфекційної лікарні
00:27
COVID-19: в країнах Європи за добу зафіксовано майже 200 тисяч заражень
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!