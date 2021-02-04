Окупаційні війська двічі відкривали вогонь в бік українських позицій – ООС

Російсько-окупаційні війська за минулу добу двічі відкривали вогонь в бік українських позицій на Донбасі.

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Дослівно: "Протягом минулої доби, 3 лютого, на переважній більшості ділянок відповідальності частин і підрозділів в районі проведення операції Об’єднаних сил спостерігалась тиша. Лише в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Так, неподалік населеного пункту Гнутове російсько-окупаційні війська відкривали вогонь в бік українських позицій з автоматичного станкового гранатомета. А поблизу Водяного, що на Приазов’ї, окупанти здійснили кілька пострілів з підствольного гранатомета.

Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед українських захисників не було".

Деталі: Від початку доби на Донбасі поки без обстрілів.