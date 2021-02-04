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До Конгресу США внесли проєкт санкцій проти РФ через отруєння Навального

Четвер, 4 лютого 2021, 10:04

До Конгресу США внесено законопроєкт про введення санкцій щодо чиновників з Росії в зв'язку з отруєнням опозиційного політика Олексія Навального.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві сенатора-республіканця Марко Рубіо.

Законопроєкт подали шість сенаторів, по три від демократів і республіканців.

"Документ передбачає цілеспрямовані санкції проти російських чиновників, причетних до кричущих порушень міжнародного права, включаючи отруєння і тюремне ув'язнення лідера опозиції і антикорупційного активіста Олексія Навального", - йдеться в заяві.

Законопроєкт пропонує адміністрації США визначити, чи порушив Кремль американські закони, що забороняють використання хімічної та біологічної зброї.

Документ також вимагає звіту про вбивство російського опозиційного політика Бориса Нємцова і про особисте багатство, накопичене корупційною діяльністю Володимира Путіна і його найближчого оточення.

"Закон про притягнення Росії до відповідальності за зловмисну ​​діяльність покладе на Путіна і його головорізів плату за їх корупцію і переслідування противників", - сказав Рубіо.

Нагадаємо, 3 лютого Симоновський суд Москви скасував умовне покарання Олексію Навальному по "справі Ів Роше" і призначив йому реальний термін - 3,5 роки у виправній колонії загального режиму.

При цьому від терміну відняли понад 10 місяців, які політик провів під домашнім арештом. Це означає, що Навальний повинен провести в колонії приблизно 2 роки й 8 місяців.

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