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Карантин в Україні продовжать до кінця квітня – Шмигаль

Четвер, 4 лютого 2021, 11:19

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантин в Україні продовжать до 30 квітня, і скоріш за все, це - не кінцевий термін.

Джерело:  Шмигаль під час зустрічі у Європейській бізнес асоціації, якого цитує "Укрінформ".

Пряма мова: "Карантин будемо продовжувати до 30 квітня, але...скоріш за все це, на жаль, не кінцева дата, коли карантин буде завершений, скоріш за все він буде продовжуватись в тій чи іншій формі".

Теми: карантинкоронавірусШмигаль


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