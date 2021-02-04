Карантин в Україні продовжать до кінця квітня – Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантин в Україні продовжать до 30 квітня, і скоріш за все, це - не кінцевий термін.

Джерело: Шмигаль під час зустрічі у Європейській бізнес асоціації, якого цитує "Укрінформ".

Пряма мова: "Карантин будемо продовжувати до 30 квітня, але...скоріш за все це, на жаль, не кінцева дата, коли карантин буде завершений, скоріш за все він буде продовжуватись в тій чи іншій формі".

Деталі: Він зауважив, що умови карантину можуть змінюватися, зокрема може відбуватися пом'якшення та перехід до адаптивної форми карантину.

Що передувало: 1 лютого прем’єр-міністр Денис Шмигаль на нараді у президента заявив: аналіз показує, що є регіони, у яких можна більше послабити карантинні заходи – до рівня, який відповідав жовтій та зеленій зоні.

Нагадаємо: У березні-квітні 2020 року в Україні діяв локдаун, влітку діяв адаптивний карантин по зонах, у листопаді влада запроваджувала "карантин вихідного дня" на три вікенди (з 14 до 30 листопада), а в січні 2021 року – посилений карантин на 17 днів (із 8 до 24 січня включно). За даними МОЗу, останні два заходи дозволили збити "хвилю" поширення COVID-19.

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