Карантин в Україні продовжать до кінця квітня – Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантин в Україні продовжать до 30 квітня, і скоріш за все, це - не кінцевий термін.

Джерело: Шмигаль під час зустрічі у Європейській бізнес асоціації, якого цитує "Укрінформ".

Пряма мова: "Карантин будемо продовжувати до 30 квітня, але...скоріш за все це, на жаль, не кінцева дата, коли карантин буде завершений, скоріш за все він буде продовжуватись в тій чи іншій формі".