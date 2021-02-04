Рятувальники попереджають про сніголавинну небезпеку в Карпатах
Четвер, 4 лютого 2021, 13:05
У горах на Івано-Фраківщині та Закарпатті через погодні умови є висока загроза сходження лавин.
Джерело: Пресслужба ДСНС у Facebook
Деталі: За даними УкрГідрометцентру, 4-5 лютого через хуртовини на високогір'ї Iвано-Франкiвської області, а також у зв'язку з відлигою на високогір'ї Закарпатської області зберігатиметься значна сніголавинна небезпека.
Туристам радять завчасно планувати свої маршрути і не забувати про реєстрацію походів у рятувальників.
Передісторія:
- У п’ятницю в Україну прийде похолодання – на півночі країни очікується до -12 вночі і до -9 вдень.
Українська правда