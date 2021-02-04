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Рятувальники попереджають про сніголавинну небезпеку в Карпатах

Четвер, 4 лютого 2021, 12:05
Рятувальники попереджають про сніголавинну небезпеку в Карпатах

У горах на Івано-Фраківщині та Закарпатті через погодні умови є висока загроза сходження лавин.

Джерело: Пресслужба ДСНС у Facebook

Деталі: За даними УкрГідрометцентру, 4-5 лютого через хуртовини на високогір'ї Iвано-Франкiвської області, а також у зв'язку з відлигою на високогір'ї Закарпатської області зберігатиметься значна сніголавинна небезпека.

Туристам радять завчасно планувати свої маршрути і не забувати про реєстрацію походів у рятувальників.

Передісторія:

  • У п’ятницю в Україну прийде похолодання – на півночі країни очікується до -12 вночі і до -9 вдень.

Українська правда
Теми: Карпатипогода
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