Євробачення пройде в незвичному форматі через пандемію

Пісенний конкурс "Євробачення-2021" змінить звичний формат проведення через пандемію коронавируса, розглядаються три альтернативні сценарії.

Джерело: сайт конкурсу з посиланням на організаторів

Деталі: Сценарії варіюються від самого м'якого до найжорсткішого, однак взагалі відмовлятися від конкурсу організатори не збираються.

Наразі як пріоритетний розглядається варіант В - з мінімумом обмежень - виконавці виступають на сцені конкурсу, арена заповнена до 80%, усі витримують дистанцію в 1,5 метра, 500 представників преси присутні на арені, ще 1000 - стежать віддалено.

Якщо ситуація з короновірусом погіршиться, задіють сценарій С - учасники виступають по відеозв'язку, арена заповнена до 80% з дотриманням дистанції, вся преса - на "віддаленні".

Якщо ж справи будуть зовсім кепські, введуть план D - ні глядачі, ні виконавці не збираються в одному місці, все проходить у віртуальному форматі.

Остаточне рішення про те, в якому форматі проводити конкурс, буде прийнято в найближчі тижні.

Дослівно на сайті пісенного конкурсу: "Ми змушені відмовитися від звичного сценарію проведення конкурсу "Євробачення" і розглядаємо три інших потенційних варіанти розвитку подій. У нас є три можливих сценарії, і зараз ми вибираємо той, який буде оптимальним".

Довідково: Євробачення-2021 буде проходити в Роттердамі (Нідерланди) з 18 до 22 травня.

Передісторія: Євробачення-2020 скасували через коронавірус і перенесли на 2021 рік. Замість Євробачення у травні 2020-го провели онлайн-концерт.