Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Євробачення пройде в незвичному форматі через пандемію

Четвер, 4 лютого 2021, 13:44

Пісенний конкурс "Євробачення-2021" змінить звичний формат проведення через пандемію коронавируса, розглядаються три альтернативні сценарії.

Джерело: сайт конкурсу з посиланням на організаторів

Деталі: Сценарії варіюються від самого м'якого до найжорсткішого, однак взагалі відмовлятися від конкурсу організатори не збираються.

Наразі як пріоритетний розглядається варіант В - з мінімумом обмежень - виконавці виступають на сцені конкурсу, арена заповнена до 80%, усі витримують дистанцію в 1,5 метра, 500 представників преси присутні на арені, ще 1000 - стежать віддалено.

Якщо ситуація з короновірусом погіршиться, задіють сценарій С - учасники виступають по відеозв'язку, арена заповнена до 80% з дотриманням дистанції, вся преса - на "віддаленні".

Якщо ж справи будуть зовсім кепські, введуть план D - ні глядачі, ні виконавці не збираються в одному місці, все проходить у віртуальному форматі.

 

Остаточне рішення про те, в якому форматі проводити конкурс, буде прийнято в найближчі тижні.

Дослівно на сайті пісенного конкурсу: "Ми змушені відмовитися від звичного сценарію проведення конкурсу "Євробачення" і розглядаємо три інших потенційних варіанти розвитку подій. У нас є три можливих сценарії, і зараз ми вибираємо той, який буде оптимальним".

Довідково: Євробачення-2021 буде проходити в Роттердамі (Нідерланди) з 18 до 22 травня.

Передісторія: Євробачення-2020 скасували через коронавірус і перенесли на 2021 рік. Замість Євробачення у травні 2020-го провели онлайн-концерт.

Євген Кізілов, УП
Теми: Євробаченнякоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відео"Було загорання медобладнання": головний лікар про пожежу у Запоріжжі

фото У Маріуполі знайшли схрон зброї: понад 1600 гранат, десятки пістолетів

інфографікаЗеленський переміг би усіх суперників у другому турі виборів – опитування

Карантин в Україні продовжать до кінця квітня – Шмигаль

інфографіка Парламентський рейтинг: впевнено долають бар’єр лише 4 партії

фото, відеоПожежа в лікарні: 4 людей отруїлися, постраждали анестезіолог та медбрат

Усі новини...
Євробачення
"Суспільне" починає прийом заявок на листопадове "Дитяче Євробачення"
У Роттердамі провели онлайн-концерт Євробачення та оголосили місце конкурсу 2021
Замість Євробачення у травні проведуть онлайн концерт
Останні новини
14:05
Російські пропагандисти вже кличуть на роботу співробітників холдингу Медведчука
14:01
Рада прийняла новий закон про фінансовий лізинг
13:46
фотоОблитий кров'ю під'їзд, розбите авто: в АРМА скаржаться на тиск
13:44
інфографікаЄвробачення пройде в незвичному форматі через пандемію
13:28
У 2020 році обіг готівки у касах банків скоротився – НБУ
13:27
Австрія з 10 лютого посилить карантинні вимоги для приїжджих з-за кордону
13:13
відео"Було загорання медобладнання": головний лікар про пожежу у Запоріжжі
13:09
фото У Маріуполі знайшли схрон зброї: понад 1600 гранат, десятки пістолетів
13:05
Рятувальники попереджають про сніголавинну небезпеку в Карпатах
12:52
Оголосили номінантів кінопремії "Золотий глобус"
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!