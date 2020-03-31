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Замість Євробачення у травні проведуть онлайн концерт

Вівторок, 31 березня 2020, 23:12
Замість Євробачення у травні проведуть онлайн концерт

Організатори Євробачення-2020 анонсували онлайн концерт, яким замінять звичний конкурс через коронавірус.

Джерело: офіційний сайт Євробачення

Деталі: Онлайн шоу "Європа сяє світлом" (Europe Shine A Light) проведуть 16 травня.

Організатори очікують, що дійство триватиме близько 2 годин. На конкурсі сподіваються почути усіх 41 виконавця, які мали взяти участь у традиційному Євробаченні.

Ведучими онлайн концерту будуть нідерландські ведучі оригінального пісенного конкурсу.

Що було раніше: 18 березня Євробачення-2020 скасували через коронавірус – пісенний конкурс переносять на 2021 рік.

Українська правда

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Теми: Євробаченнякоронавірусепідемія
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