Замість Євробачення у травні проведуть онлайн концерт
Організатори Євробачення-2020 анонсували онлайн концерт, яким замінять звичний конкурс через коронавірус.
Джерело: офіційний сайт Євробачення
Деталі: Онлайн шоу "Європа сяє світлом" (Europe Shine A Light) проведуть 16 травня.
Організатори очікують, що дійство триватиме близько 2 годин. На конкурсі сподіваються почути усіх 41 виконавця, які мали взяти участь у традиційному Євробаченні.
Ведучими онлайн концерту будуть нідерландські ведучі оригінального пісенного конкурсу.
Що було раніше: 18 березня Євробачення-2020 скасували через коронавірус – пісенний конкурс переносять на 2021 рік.